Alla prima puntata di Ballando con le Stelle 2022 ha subito creato interesse, com’era prevedibile, la performance di Lorenzo Biagiarelli. Il giovane cuoco ed esperto di viaggi è fidanzato da sette anni con Selvaggia Lucarelli, giurata da tempo del programma di Milly Carlucci. Il ragazzo, che lavora con Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno, ha detto prima di scendere in pista di volersi far conoscere al grande pubblico per quello che è ma allo stesso tempo di voler stupire la propria compagna.

Lorenzo Biagiarelli si è così cimentato in una sensuale bachata con la sua insegnante, la navigata Anastasia Kuzmina. Sulle note di Brividi di Mahmood & Blanco la coppia ha lasciato il segno e regalato un’esibizione decisamente convincente. Un’esibizione che ha fatto piangere Selvaggia Lucarelli. La giornalista e scrittrice si è infatti commossa mentre guardava ballare il suo fidanzato.

“Non so perché mi ha fatto questo effetto”, ha ammesso Selvaggia Lucarelli mentre si asciugava le lacrime. “È l’amore!”, ha urlato la Signora Rossella Erra, voce del popolo di Ballando con le Stelle che non è mai andata troppo d’accordo con l’altra giurata. E infatti Selvaggia è sbottata: “Invece di chiedere chi ha raccomandato Lorenzo bisogna capire chi ha raccomandato Rossella Erra!”.

La risposta al Codacons

Nel corso della puntata non sono mancate alcune frecciatine al Codacons, che ha chiesto lo stop di Ballando con le Stelle e ha parlato di conflitto di interessi per via della presenza di Selvaggia Lucarelli in giuria e del fidanzato Lorenzo Biagiarelli tra i concorrenti. Sulla faccenda è intervenuta anche Carolyn Smith, che ha rimarcato che tutti hanno un conflitto di interessi con il giovane dato che in passato il ragazzo frequentava settimanalmente il backstage ed era solito portare caffè a tutti i giurati.

Tornando alle votazioni, Selvaggia Lucarelli ha rifilato un sei al suo compagno così come Fabio Canino. Ivan Zazzaroni ha preferito elargire un sette mentre Carolyn Smith è stata più generosa con un bell’otto. Solo cinque da parte dell’altro giudice Guillermo Mariotto.

La richiesta di Selvaggia

Prima delle votazioni Selvaggia Lucarelli ha fatto una richiesta precisa e importante a tutti i suoi colleghi scatenando l’ilarità in studio: “Non chiamateli coppia ma nucleo provvisorio! (riferendosi a Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina, ndr)”