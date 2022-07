Grave lutto per Paolo Belli, popolare cantante e conduttore televisivo. Nelle scorse ore il 60enne di Formigine ha perso la madre, Pierina Rivi. La donna è deceduta all’età di 81 anni, all’ospedale di Scandiano, comune in provincia di Reggio Emilia. La triste notizia è stata data dallo stesso Belli, attraverso uno stringato post diffuso via social. “Ciao Mamma”, ha scritto su Instagram il musicista di Ballando con le stelle a corredo di uno scatto della madre ripresa in primo piano.

Immediato il cordoglio di amici, colleghi e fan. In tantissimi si sono fatti vivi e hanno espresso sostegno al conduttore. Tra i volti noti, gli hanno fatto sentire vicinanza Mara Venier, Carolyn Smith, Giovanni Ciacci, Nek, Luca Abete, Antonella Clerici, Veera Kinnunen, Lidia Schillaci, Orietta Berti e Giorgio Panariello.

Chi era Pierina Rivi, la madre di Paolo Belli

Pierina era una persona assai conosciuta nella cittadina di Villalunga. Qui è stata una storica volontaria della festa del Pd. Lungo la sua vita ha stretto parecchi legami umani grazie alle professioni svolte. Nota commerciante, in passato aveva gestito diverse attività tra cui un forno, un bar e una rosticceria. Tutte attività che le hanno permesso di stringere un forte legame con la comunità locale, che ora si è stretta attorno alla sua famiglia.

Oltre a Paolo, Pierina lascia anche un altro figlio, Tiziano, le nuore Deanna e Michela ed i nipoti Asia, Vladik, Vittoria ed Enrico. Paolo Belli aveva un forte attaccamento alla figura materna e ogni tanto compariva con lei anche sui social. Di recente, in occasione dell’ottantunesimo compleanno di Pierina (celebrato il 25 maggio scorso), il conduttore aveva postato un tenero video con il genitore che ricordava come in “un attimo” i figli “sono diventati grandi”.

Tre giorni prima del suo compleanno, Pierina era comparsa in un altro video social postato dal figlio; un filmato simpatico in cui si sente la donna parlare in dialetto di cucina. I fan di Belli apprezzarono molto la tempra e la vivacità della donna che purtroppo si è spenta nelle scorse ore.