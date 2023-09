Ballando con le Stelle, ecco il cast ufficiale completo: botto finale

Ballando con le Stelle 2023 ha ufficializzato completamente il cast. I profili social del programma condotto da Milly Carlucci, lungo la mattinata di martedì 26 settembre, hanno svelato l’ultimo concorrente vip che scenderà in pista. Trattasi di Wanda Nara, la moglie e manager del calciatore ex Inter Mauro Icardi. L’argentina è la 12esima e ultima ballerina arruolata dal popolare talent show del sabato sera di Rai Uno. Secondo le indiscrezioni avrebbe dovuto far parte dei concorrenti anche il cantante Bobby Solo che, però, non ci sarà. Dunque in totale il cast sarà formato da 12 personalità celebri e non 13.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ballando con le stelle (@ballandoconlestelle)

Di seguito l’elenco dei vip:

Ricky Tognazzi, 68 anni

Rosanna Lambertucci, 77

Simona Ventura, 58

Giovanni Terzi, 59

Carlotta Mantovan, 40

Paola Perego, 57

Antonio Caprarica, 72

Sara Croce, 25

Teo Mammuccari, 59

Lorenzo Tano, 27

Wanda Nara, 36

Lino Banfi, 87

Anche quest’anno un’edizione segnata da un cast non proprio giovanissimo. Età media 55 anni. Gli unici concorrenti rappresentati la gioventù sono Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi, e Sara Croce, ex Bonas di Avanti un altro. A guidare i senior ci sarà Lino Banfi, con 87 primavere alle spalle, seguito da Rosanna Lambertucci, 77, e da Antonio Caprarica, 72.

Anche in questa edizione Ballando, inizialmente, andrà a scontrarsi con la corazzata di Tu si que vales. Maria De Filippi, negli scorsi anni, ha quasi sempre avuto la meglio sul fronte ascolti. Nonostante ciò, il programma Rai Uno si è sempre difeso egregiamente facendo registrare ottimi dati in merito allo share.

Giuria di Ballando con le Stelle 2023: nessuna novità in vista

Non c’è ancora l’ufficialità per quel che riguarda la composizione della giuria. Tuttavia gli analisti e gli esperti tv hanno assicurato che non ci sarà alcuna rivoluzione. Anzi tutto dovrebbe, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, rimanere come lo scorso anno. Vale a dire che Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith, Fabio Canino e la temuta Selvaggia Lucarelli dovrebbero tornare ad alzare le palette.

Milly Carlucci nelle scorse settimane ha tentato di mettere suspence, dicendo che nessuno dei giurati aveva la sicurezza della riconferma. E invece, si ribadisce, non cambierà nulla.