Ballando con le Stelle, c’è Marcell Jacobs: l’appello di Nicole Daza a Milly

Ci sarà anche Marcell Jacobs nella prossima edizione di Ballando con le Stelle, in partenza su Rai Uno il prossimo 16 ottobre. Il campione ha declinato l’invito a partecipare come concorrente ma ha dato la sua disponibilità come ballerino per una notte. Una decisione che ha fatto felice Milly Carlucci, che non vede l’ora di ripartire con il suo programma.

Intanto sulle pagine del settimanale Di Più Nicole Daza, la compagna e futura moglie di Marcell Jacobs, ha fatto un appello proprio alla Carlucci:

“Se mi chiedessero di ballare con lui, non mi tirerei indietro. Siamo una coppia e lo farei volentieri. Vedremo come andrà ma l’importante è che si diverta: Marcell riesce a fare tutto sempre bene”

Milly Carlucci coinvolgerà anche Nicole Daza nell’ospitata di Marcell Jacobs? Intanto la ragazza ha già assicurato che non sarà gelosa della maestra di ballo che darà lezioni al suo futuro marito:

“Ballando con le Stelle lo farei anche io perché il mondo dello spettacolo mi diverte. Un giorno, se dimostrerò di averne le capacità, mi piacerebbe farne parte”

Non solo Marcell Jacobs: tra gli ospiti della nuova edizione di Ballando con le Stelle dovrebbero esserci anche altri due famosi sportivi. Ovvero il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini e l’ex calciatore Ronaldo Luis Nazario de Lima.

Il cast ufficiale è invece composto da: Morgan, Albano, Bianca Gascoigne, Fabio Galante, Alvise Rigo, Mietta, Sabrina Salerno, Andrea Iannone, Valeria Fabrizi, Federico Fashion Styles, Memo Remigi, Valerio Rossi Albertini, Arisa.

Confermata la giuria di Ballando con le Stelle: Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Guillermo Mariotto. A bordo campo non mancheranno il giornalista Alberto Matano e la criminologa Roberta Bruzzone.

Chi è Nicole Daza

Nicole Daza è una modella e influencer di 28 anni nata a Manta, in Ecuador, ma cresciuta a Novi Ligure. La giovane ha conosciuto Marcell Jacobs tre anni e mezzo fa in una discoteca di Milano: un vero e proprio colpo di fulmine per entrambi.

La coppia oggi vive a Roma, a pochi passi dallo stadio Olimpico, e ha due figli, Anthony e Megan rispettivamente di 2 anni e 10 mesi. Il velocista italo-americano è inoltre padre di Jeremy, nato da una relazione precedente con Renata, che non fa parte del mondo dello showbiz.