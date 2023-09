Ballando con le Stelle, cast chiuso: boom, ecco i nomi dei 13 vip

Tra chi scenderà in pista il prossimo 21 ottobre, nella prima puntata di Ballando con le Stelle, potrebbe esserci anche un nome già in passato accostato al programma. Trattasi di Wanda Nara, showgirl argentina, nonché moglie e manager del calciatore Mauro Icardi, attualmente in forza al Galatasaray, in Turchia.

Wanda Nara vicinissima a Ballando con le Stelle: l’indiscrezione

Stando a quanto riportato da Davidemaggio.it, Wanda Nara sarebbe ad un passo dall’entrare nel cast della diciottesima edizione di Ballando con le Stelle. Mancherebbero solo gli ultimi dettagli e presto la showgirl potrebbe essere una concorrente del programma del sabato sera. Wanda, tra l’altro, era già stata ospite nella scorsa edizione dello show condotto da Milly Carlucci, come ballerina per una notte, incantando il pubblico con la sua bachata.

Pare che il corteggiamento della conduttrice abbia avuto l’effetto desiderato e Wanda Nara sarebbe ad un passo da Ballando con le Stelle. Della showgirl argentina si era parlato parecchio lo scorso agosto, quando iniziò a circolare la notizia della sua malattia. I media argentini si sbilanciarono, arrivando a parlare di leucemia, mentre Angel De Brito spiegò, raccontando il messaggio inviatogli da Nara, che la showgirl avrebbe parlato del suo stato di salute quando lo avrebbe ritenuto più opportuno.

Wanda Nara, ad ogni modo, è un volto noto della televisione italiana. Per due stagioni, tra il 2018 e il 2020, ha affiancato Pierluigi Pardo a Tiki Taka e, sempre nel 2020, è stata opinionista nella quarta edizione Grande Fratello Vip, lo show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Ballando con le Stelle: trapela il cast completo

A ribadire la possibile presenza di Wanda Nara nel programma della Carlucci ci ha pensato anche un’indiscrezione di Dagospia. Non solo, la testata ha riportato per intero anche il probabile cast. Ai dieci concorrenti già annunciati, più Wanda Nara, si aggiungerebbero Bobby Solo e, a sorpresa, Lino Banfi che ad 87 anni potrebbe mettersi in gioco sulla pista da ballo. Stando alle indiscrezioni, questo sarebbe il cast completo della diciottesima edizione di Ballando con le Stelle: