Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina sono stati eliminati a Ballando con le Stelle 2022. Almeno per il momento stop al conflitto di interessi di cui tanto si è parlato fin dall’inizio di questa edizione. Il cuoco e la ballerina ucraina sono stati penalizzati dalla giuria – che non ha apprezzato fino in fondo le loro esibizioni – e dal voto social. Il fidanzato di Selvaggia Lucarelli e la sua insegnante di ballo sono finiti allo spareggio finale con Rosanna Banfi e Simone Casula e Alex Di Giorgio e Moreno Porcu.

Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina non sono andati oltre il 27% delle preferenze. Rosanna Banfi e Alex Di Giorgio si sono invece salvati rispettivamente con il 36% e 37% dei voti. Restano quindi in gara insieme a: Ema Stokholma e Angelo Madonia, Gabriel Garko e Giada Lini, Alessandro Egger e Tove Villfor, Iva Zanicchi e Samuel Peron.

L’ottava puntata di Ballando con le Stelle, in onda su Rai Uno sabato 26 novembre, inizierà alle 22 per lasciare spazio ai Mondiali di calcio in Qatar. Lorenzo e Anastasia non sono stati salvati da Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale, che hanno un salvacondotto con il quale salvare una delle coppie eliminate. Strumento mai utilizzato fino ad ora. A Biagiarelli, dunque, non resta che tentare il ripescaggio che ci sarà tra qualche settimana.

La classifica tecnica della serata – composta esclusivamente dal voto dei giurati Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino (in videocollegamento perché positivo al Covid), Guillermo Mariotto – è stata la seguente (Alessandro Egger e Ema Stokholma sono partiti con un vantaggio di 10 punti perché hanno vinto la sfida iniziale della polka e della danza del ventre):

1. Ema Stokholma e Angelo Madonia

2. Gabriel Garko e Giada Lini

3. Alessandro Egger e Tove Villfor

4. Iva Zanicchi e Samuel Peron

5. Lorenzo Biaggiarelli e Anastasia Kuzmina

6. Rosanna Banfi e Simone Casula

7. Alex Di Giorgio e Moreno Porcu

La classifica è cambiata con tesoretto e voto social

La classifica stilata dai cinque giurati è poi cambiata grazie al voto del pubblico e all’assegnazione del tesoretto. Quello del giornalista e conduttore Alberto Matano valeva 60 punti (come il punteggio ottenuto dai ballerini per una notte, i Ricchi e Poveri e Bobby Solo) ed è finito nelle mani di Alessandro Egger.

Giudizio non confermato dal tribuno del popolo Rossella Erra che ha spezzato il punteggio per dare la metà a Gabriel Garko. Sia Matano sia la Erra hanno premiato due dei concorrenti più bravi del dancing show. Una scelta controcorrente rispetto al passato visto che il punteggio extra ha sempre salvato coppie penalizzate dalla giuria o quantomeno agli ultimi posti della classifica.