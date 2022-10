Marta Flavi e Simone Arena sono i primi eliminati di Ballando con le Stelle 2022. La conduttrice e l’ex ballerino di Amici sono stati penalizzati dalla giuria – che non ha apprezzato fino in fondo la loro esibizione – e dal voto social. Marta e Simone hanno dovuto sfidare Dario Cassini e Lucrezia Lando, che si sono salvati col 59% delle preferenze. Ma come si è arrivati all’eliminazione della diva degli anni Settanta e Ottanta?

La classifica tecnica della serata – composta esclusivamente dal voto dei giurati Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto – è stata la seguente:

1. Gabriel Garko e Giada Lini

2. Alex Di Giorgio e Moreno Porcu

3. Alessandro Egger e Tove Villfor

4. Ema Stokholma e Angelo Madonia

5. Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca

6. Rosanna Banfi e Simone Casula

7. Enrico Montesano e Alessandra Tripoli

8. Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina

9. Paola Barale e Roly Maden

Iva Zanicchi e Samuel Peron

11. Marta Flavi e Simone Arena

12. Dario Cassini e Lucrezia Lando

Da precisare che Iva Zanicchi è partita con un bonus di dieci punti per la vittoria ottenuta nella prima puntata mentre Dario Cassini ha iniziato la serata con un malus dello stesso valore per l’ultimo posto conquistato la volta precedente.

La classifica è cambiata con tesoretto e voto social

La classifica stilata dei giurati è poi cambiata grazie al voto del pubblico e all’assegnazione del tesoretto. Quello assegnato dal giornalista e conduttore Alberto Matano con il tribuno del popolo Rossella Erra è da tempo al centro di una vera e propria diatriba e nel corso della seconda puntata di Ballando con le Stelle non sono mancate scintille e polemiche.

Consapevoli che il tesoretto può praticamente ribaltare la classifica, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto hanno deciso di non dare dieci, come avviene di consueto, al ballerino per una notte Massimiliano Gallo. L’attore si è beccato ben due zeri. Il tesoretto di Matano e la Erra non è altro che il punteggio finale ottenuto dall’esibizione del ballerino per una notte. Il povero Gallo, finito suo malgrado al centro delle polemica, ha portato a casa solo 30 punti.

A detta della Signora Rossella una vera e propria offesa nei confronti di un grande artista come Gallo. Nonostante questo Alberto Matano ha deciso di concedere la sua parte di tesoretto a Giampiero Mughini per “aver regalato un’emozione”. Pensiero condiviso dalla Erra: l’opinionista sportivo è così volato al primo posto della classifica con trenta punti in più superando Garko, il super favorito di questa edizione.

Una situazione che ha indignato parecchio Selvaggia Lucarelli, che ha ricordato che Mughini non ha mosso un passo in pista, e anche i telespettatori. Tanti, tantissimi, su Twitter si sono scagliati contro Alberto Matano per il modo in cui ha dato con facilità questi punti extra. Molti hanno richiesto a gran voce l’abolizione di questa pratica, che penalizza i concorrenti più bravi.

L’introduzione del salvacondotto

A Ballando con le Stelle 2022 c’è una novità: gli ex ballerini Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira hanno la possibilità di salvare una coppia eliminata. Possibilità prevista dal regolamento solo due volte. Pertanto la coppia non ha salvato Marta Flavi e Simone Arena, che sono definitivamente fuori dai giochi. Salvi, per il momento, invece Dario Cassini e Lucrezia Lando.