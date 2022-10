Ballando con le Stelle è ufficialmente iniziato! La prima puntata della sedicesima edizione del varietà di Milly Carlucci ha regalato tanti momenti di divertimento e svago ma non sono mancate le polemiche. Tanto che la padrona di casa Milly Carlucci non ha esitato a definire la serata turbolenta e intensa. Tra i concorrenti hanno sicuramente rubato la scena Giampiero Mughini e Iva Zanicchi. Il primo ha minacciato di prendere a calci nel sedere Guillermo Mariotto che gli ha rifilato un secco zero mentre l’Aquila di Ligonchio si è prima lamentata della scelta della produzione di farla scendere in pista dopo le 23 e poi ha dato della “tr…” a Selvaggia Lucarelli.

La classifica tecnica della prima puntata

La classifica tecnica della serata – composta esclusivamente dal voto dei giurati Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto – è stata la seguente con un ex aequo al decimo posto:

1. Gabriel Garko e Giada Lini

2. Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca

3. Alessandro Egger e Tove Villfor

4. Enrico Montesano e Alessandra Tripoli

5. Ema Stokholma e Angelo Madonia

6. Alex Di Giorgio e Moreno Porcu

7. Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina

8. Marta Flavi e Simone Arena

9. Paola Barale e Roly Maden

10. Rosanna Banfi e Simone Casula

Dario Cassini e Lucrezia Lando

12. Iva Zanicchi e Samuel Peron

13. Giampiero Mughini e Veera Kinnunen

La classifica è cambiata con tesoretto e voto social

La classifica stilata dai cinque giurati è poi cambiata grazie al voto del pubblico e all’assegnazione del tesoretto. Quello assegnato dal giornalista e conduttore Alberto Matano valeva 50 punti (come il punteggio ottenuto da Carlotta Mantovan, per una notte) ed è finito nelle mani di Iva Zanicchi. Giudizio non confermato dal tribuno del popolo Rossella Erra che ha deciso di spezzare il punteggio e dare così la metà a Giampiero Mughini.

Sul podio della classifica finale, grazie ai giurati e al tesoretto, sono dunque finiti Iva Zanicchi-Samuel Peron, Gabriel Garko-Giada Lini, Giampiero Mughini-Veera Kinnunen. Un risultato che ha fatto indignare Selvaggia Lucarelli: “È arrivata prima chi non ha ballato?”.

Per il primo posto in classifica Iva Zanicchi ha ricevuto un bonus di 10 punti con il quale partirà avvantaggiata alla seconda puntata di Ballando con le Stelle in onda sabato 15 ottobre. Malus di dieci punti, invece, per Dario Cassini e Lucrezia Lando, che sono arrivati ultimi.

Il dettaglio che non convince

La prima puntata di Ballando con le Stelle 2022 è stata davvero entusiasmante e avvincente, con imprevisti e scontri che hanno sicuramente tenuto alta l’attenzione. Quello che però ha convinto meno il pubblico è la scelta di commentare ogni esibizione in maniera prolissa.

Dopo ogni performance Milly Carlucci passa prima la parola ai cinque giurati, poi al commentatore a bordo campo Alberto Matano e infine al tribuno del popolo Rossella Erra, affiancata quest’anno dagli ex ballerini Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira. Per questo su Twitter qualcuno ha ribattezzato lo show Parlando con le stelle.

Troppe voci che, in effetti, appesantiscono lo show. Fronzoli di cui si può decisamente fare a meno, per rendere lo spettacolo più godibile e dinamico. Milly ascolterà il consiglio dei telespettatori?