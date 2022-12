Il dancing show di Milly Carlucci tornerà in onda su Rai Uno sabato 17 dicembre per la prima finale di questa edizione

Durante la serata di venerdì 2 dicembre sono stati decretati a Ballando con le Stelle i primi finalisti di questa edizione. La programmazione del dancing show è cambiata a causa dei Mondiali in Qatar. Le ultime due puntate sono previste sabato 17 dicembre (durante la quale avverrà anche il ripescaggio tra gli eliminati e i ritirati) e venerdì 23 dicembre.

Allo spareggio sono finiti Alessandro Egger e Tove Villfor, Iva Zanicchi e Samuel Peron, Rosanna Banfi e Simone Casula. A spuntarla il modello con il 50% delle preferenze (36% per Rosanna, 14% per Iva). La figlia di Lino Banfi e L’Aquila di Ligonchio sono state però salvate dal salvacondotto di Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, che non l’avevano mai usato fino ad oggi.

I finalisti di Ballando con le Stelle sono dunque gli stessi protagonisti delle ultime due puntate in onda: Alex Di Giorgio e Moreno Porcu, Ema Stokholma e Angelo Madonia, Gabriel Garko e Giada Lini, Alessandro Egger e Tova Villfor, Rosanna Banfi e Simone Casula, Iva Zanicchi e Samuel Peron.

Ovviamente la scelta di Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira ha creato parecchi malumori tra i telespettatori di Ballando con le Stelle. Molti si sono lamentati sui social network dell’inutilità di votare la propria coppia preferita visto che alla fine sono stati salvati tutti. Altri non hanno apprezzato il fatto che anche questa volta nessuno sia stato effettivamente eliminato dalla gara.

Sotto accusa Sara Di Vaira, che ha fatto chiaramente il nome di Iva Zanicchi (mentre Di Pasquale ha optato per la Banfi). Per tanti una scelta sbagliata e fatta più per prolungare lo show della cantante, che fin dall’inizio ha catturato l’attenzione con le sue barzellette spinte, che per le sue doti da ballerina. Secondo alcuni fan della trasmissione, così come per Selvaggia Lucarelli, la Zanicchi non meritava la finale a discapito di altri concorrenti.

La classifica della terzultima serata

La classifica tecnica della serata – composta esclusivamente dal voto dei giurati Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto – è stata la seguente (Alessandro Egger, Gabriel Garko, Alex Di Giorgio e Ema Stokholma sono partiti con un vantaggio di 10 punti: il primo perché ha vinto la prova sorpresa, gli altri tre perché sono stati i più votati sui social la settimana precedente):

1. Alessandro Egger & Tove Villfor

Alex Di Giorgio & Moreno Porcu

3. Gabriel Garko e Giada Lini

4. Rosanna Banfi e Simone Casula

5. Ema Stokholma e Angelo Madonia

6. Iva Zanicchi e Samuel Peron

La classifica è cambiata con tesoretto e voto social

La classifica stilata dai cinque giurati è poi cambiata grazie al voto del pubblico e all’assegnazione del tesoretto. Quello del giornalista e conduttore Alberto Matano valeva 70 punti (come il punteggio ottenuto dai ballerini per una notte, Sara Simeoni, Cristiano Malgioglio e Zdenek Zeman) ed è finito nelle mani di Gabriel Garko.

Giudizio non confermato dal tribuno del popolo Rossella Erra che ha spezzato il punteggio per dare la metà ad Alex Di Giorgio. Sia Matano sia la Erra hanno premiato due dei concorrenti più bravi del dancing show. Una scelta diversa rispetto al passato visto che il punteggio extra ha sempre salvato coppie penalizzate dalla giuria o quantomeno agli ultimi posti della classifica.

Parecchi hanno gridato al miracolo sui social network: spesso il conduttore de La vita in diretta e Rossella sono stati al centro di polemiche per i loro giudizi che non sempre combaciavano con quelli del pubblico. Durante la semifinale di Ballando con le Stelle però, tutto è cambiato…