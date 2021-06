Ballando con le stelle 2021: spunta il nome del primo concorrente

Dopo i rumors circa un cambio di giuria per la nuova edizione di Ballando con le stelle, arriva a distanza di poche ore un’altra importante indiscrezione, riguardante stavolta il nome del primo concorrente. Di chi si tratta? A lanciare il gossip è stato nelle ultime ore Giuseppe Candela nella sua rubrica A lume di candela su Dagospia.it.

“Milly Carlucci ha messo gli occhi su Federico Fashion Style” si legge sul noto portale, quindi Candela prosegue scrivendo: “dovrebbe essere, salvo colpi di scena, tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle“. Il popolare dancing show di Rai 1 dovrebbe prendere il via il 16 ottobre 2021.

In tanti lo conoscono con il nome d’arte di Federico Fashion Style, ma il suo vero nome è Federico Lauri. Originario di Anzio, l’hair stylist ha fatto fortuna con il suo salone di bellezza, dove sono soliti recarsi molti vip. Grazie al suo estro e alla sua creatività, l’hair stylist è approdato nel giro di poco tempo in tv.

Da diversi anni è ormai alla conduzione del programma ‘Il Salone delle meraviglie‘ e di ‘Beauty Bus‘ in onda su Real Time. Federico ama il suo lavoro, ma ancor di più la sua famiglia. Non tutti sanno, infatti, che Lauri è felicemente sposato con Letizia. Da questo grande amore è nata nel 2017 Sophie Maelle.

Le nuove rivoluzioni a Ballando con le stelle

Stando al alcuni rumors riportati dal settimanale Nuovo Tv, Milly Carlucci sarebbe pronta ad una rivoluzione nel dancing show di Rai 1. Il primo cambiamento importante sembra riguardi proprio la giuria. I rumors riferiscono infatti che i telespettatori non vedranno più sul bancone dei giurati Guillermo Mariotto.

Il celebre stilista aveva dato non pochi problemi a Milly e agli autori per alcuni ‘scivoli’ avvenuti durante le puntate della scorsa edizione del popolare dancing show. In tanti ricordano infatti le considerazioni rivolte dal giurato a Rossella Erra, definita come una cicciona con gli strass.

A queste osservazioni anche quelle nei confronti di Elisa Isoardi, che Mariotto avrebbe definito come esperta nei movimenti nel letto.