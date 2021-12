Ballando con le Stelle 2021 semifinale: classifica, eliminati e finalisti

Penultima puntata di Ballando con le Stelle 2021. Nel corso della serata sono state eliminate definitivamente due coppie: quelle formate da Mietta e Maykel Fonts e Alvise Rigo e Tove Villfor. La cantante e il modello hanno perso allo spareggio contro Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale. La figlia di Paul, ex calciatore visto di recente all’Isola dei Famosi, è rientrata in gara dopo aver superato il ripescaggio iniziale tra tutti gli eliminati.

Alla fine la Gascoigne è stata premiata dal pubblico che ha decretato Bianca finalista dello show di Milly Carlucci con il 55% delle preferenze. Nulla di fatto per Mietta, che non è andata oltre il 12%, mentre Alvise si è fermato al 33%.

Le altre coppie finaliste di Ballando con le Stelle 2021 sono le seguenti:

Arisa e Vito Coppola

Morgan e Alessandra Tripoli

Federico Fashion Style e Anastasia Kuzmina

Sabrina Salerno e Samuel Peron

Valeria Fabrizi e Giordano Filippo

Bianca Gascoigne rientra a Ballando con le Stelle 2021

La semifinale di Ballando con le Stelle 2021 si è aperta con il ripescaggio tra le coppie eliminate nelle precedenti puntate. Ovvero: Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira e Valerio Rossi Albertini, Andrea Iannone e Lucrezia Lando, Mietta e Maykel Fonts, Albano e Oxana Lebedew, Memo Remigi e Maria Emarchkova, Fabio Galante e Giada Lini.

Bianca Gascoigne è stata la più votata dai giurati. Tutti, da Carolyn Smith a Selvaggia Lucarelli, passando per Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto, hanno dato un dieci all’allieva di Simone Di Pasquale. La conturbante inglese ha poi ricevuto un bonus di 25 punti dal commentatore a bordo campo Alberto Matano. Rossella Erra, tribuno del popolo, ha invece preferito dare la sua parte di punteggio – sempre di 25 punti – a Mietta.

Insieme al voto social Bianca Gascoigne e Mietta hanno così avuto l’opportunità di sfidare Alvise Rigo, finito allo spareggio dopo l’ultimo posto nella classifica della serata. Il modello, in coppia con Tove Villfor, non ha convinto i giurati né nella prova a sorpresa né in quella con i parenti. Al termine della diretta Alvise – vincitore di ogni singolo spareggio fino ad oggi – è stato sconfitto da Bianca, che rientra così ufficialmente in gara.