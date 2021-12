Andrea Iannone e Lucrezia Lando sono gli eliminati dell’ottava puntata di Ballando con le Stelle 2021. Il pilota e la ballerina sono stati penalizzati dalla prova “emozione”, dal voto social e dal tesoretto, che viene generalmente assegnato da Alberto Matano e Rossella Erra. Memo e Maria hanno dovuto sfidare Alvise Rigo e Tove Villfor, allo spareggio per l’ennesima volta, che si sono salvati con il 75% delle preferenze. Iannone non è andato oltre il 25%.

La serata – la prima semifinale di questa edizione – si è svolta in due manche. La prima si è svolta come di consueto, con le varie esibizioni dei concorrenti e la classifica tecnica con i voti di Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni è stata la seguente:

1. Sabrina Salerno e Samuel Peron

2. Valeria Fabrizi e Giordano Filippo

3. Federico Fashion Style e Anastasia Kuzmina

4. Morgan e Alessandra Tripoli

5. Alvise Rigo e Tove Villfor

6. Arisa e Vito Coppola

7. Andrea Iannone e Lucrezia Lando

Alberto Matano ha deciso di assegnare 15 punti del tesoretto ad Arisa, per via “del suo percorso straordinario”, mentre Rossella Erra ha optato per Morgan. Con la somma dei voti social Alvise Rigo e Tove Villfor sono finiti allo spareggio finale e non hanno potuto partecipare alla seconda manche, quella in cui ogni partecipante raccontava con una coreografia un aspetto della propria vita.

Una seconda manche che ha emozionato tutti, dal pubblico ai giudici, nella quale hanno spiccato Arisa (che ha raccontato della sua adolescenza segnata dal bullismo) e Sabrina Salerno (che ha invece parlato della sua maternità). A dare i voti della seconda prova solo ed esclusivamente la presidente di giuria Carolyn Smith:

1. Arisa

2. Sabrina Salerno

3. Morgan, Valeria Fabrizi, Federico Fashion Style

6. Andrea Iannone

La classifica è poi cambiata grazie al voto del pubblico e all’assegnazione del tesoretto. Quello del giornalista e conduttore Alberto Matano valeva 50 punti (come il punteggio ottenuto da Gabriel Garko per una notte) ed è finito nelle mani di Federico Lauri (che ha affrontato il tema della paternità).

Il giudizio di Matano non è stato però confermato dal tribuno del popolo Rossella Erra, che ha scelto di dividere il tesoretto e dare così 25 punti ancora una volta a Morgan, che ha parlato del suicidio del padre. Lo spareggio finale ha visto protagonisti Alvise Rigo e Andrea Iannone, con la vittoria schiacciante del primo sul secondo.

Chi sono i semifinalisti di Ballando con le Stelle

Sabato 11 dicembre ci sarà la seconda semifinale di Ballando con le Stelle 2021. I semifinalisti di questa edizione sono: Valeria Fabrizi, Sabrina Salerno, Arisa, Federico Fashion Style, Alvise Rigo e Morgan.

Nel prossimo appuntamento ci sarà il ripescaggio dei Vip eliminati. Proveranno a rientrare in gara: Fabio Galante, Bianca Gascoigne, Albano, Mietta, Valerio Rossi Albertini, Memo Remigi, Andrea Iannone.