Ballando con le stelle 2020 cast, la Bouchet confermata: come Milly l’ha convinta

Cast Ballando con le stelle 2020, Barbara Bouchet prima concorrente ufficiale

Barbara Bouchet ha confermato la sua partecipazione al cast di Ballando con le stelle 2020: si tratta del primo nome ufficiale dopo una serie infinita di rumor che già la volevano protagonista. Mistero assoluto sugli altri nomi sebbene le voci di corridoio siano comunque tantissime. La conferma di Barbara Bouchet è arrivata dalle pagine di Nuovo Tv, a cui la futura danzatrice ha spiegato come mai ha deciso di prendere parte al talent show di Milly Carlucci, reduce da una buona partenza del Cantante mascherato: “Ballando – queste le parole della Bouchet – è uno dei pochi show di classe, perché salvaguarda la dignità degli artisti. In molti altri programmi ti fanno a pezzi senza farsi troppi problemi […] Se mi dovessi trovare in certe situazioni che vedo oggi in televisione, penso che potrei morire”.

Ballando con le stelle 2020 concorrenti, come Milly Carlucci ha convinto Barbara Bouchet

Nel corso dell’intervista di Nuovo Tv l’attrice ha anche spiegato come mai ha deciso di accettare l’invito di Milly Carlucci dopo due ben rifiuti: “Stavolta – queste le sue parole – mi ha convinta. Mi ha rassicurata dicendomi che tante altre artiste della mia età hanno fatto quest’esperienza […] Milly è una donna eccezionale, una vera signora della televisione, fa sentire protetti i suoi concorrenti […] Penso che mi divertirò parecchio. Per natura ho un carattere piuttosto facile. Non amo le liti e tendo ad andare d’accordo con tutti”. La Bouchet insomma temeva che il programma di Milly sarebbe stato inaffrontabile per lei, viste le continue polemiche scatenate da una giuria che – come ben sapete – non risparmia proprio nessuno.

La carriera di Barbara Bouchet: un gran nome per Ballando con le stelle

La presenza di Barbara Bouchet nel cast della nuova edizione di Ballando è senz’altro un bel colpo dello show: l’attrice ha preso parte a oltre 50 film, di cui ricordiamo il recentissimo Tolo Tolo, e quindi può essere senz’altro considerata un’icona del mondo cinematografico. Staremo a vedere come reagirà allo stress e alle polemiche scatenate da Ballando perché, se è vero che Milly assumerà un atteggiamento protettivo, è anche vero che il programma non è proprio una passeggiata di salute.