Ballando 2022, chi vincerà (a sorpresa): i numeri parlano chiaro

Sono disponibili le quote SNAI relative ai possibili risultati della finalissima della trasmissione di Rai Uno in onda venerdì 23 dicembre

Ancora pochi giorni e il pubblico televisivo scoprirà chi sarà il vincitore di Ballando con le stelle 2022, una delle edizioni più turbolente in assoluto del programma di Milly Carlucci. Dopo settimane di sfide, drama (è il caso di Enrico Montesano) barzellette imbarazzanti di Iva Zanicchi e frecciatine fra giudici il 23 dicembre si chiuderà ufficialmente il sipario sullo show di prima serata di Rai Uno.

Sono in totale sette le coppie rimaste in gara, dopo il rientro grazie al ripescaggio di Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca. Oltre a questi ultimi due concorrenti appena citati ci sono infatti anche Ema Stokholma e Angelo Madonia, Alessandro Egger e Tove Villfor, Alex Di Giorgio e Moreno Porcu, Gabriel Garko e Giada Lini, Iva Zanicchi e Samuel Peron e Rosanna Banfi e Simone Casula.

Chi sono, dunque, i favoriti? In linea teorica, perlomeno fino a qualche settimana fa, in pole position c’era Gabriel Garko. L’attore ha infatti dimostrato fin da subito grandi capacità tecniche (tanto da destare sospetti) ma è anche molto amato e seguito dal pubblico per la sua delicata storia personale. Tuttavia, nel corso di questa edizione della trasmissione, Garko è rimasto di vittima di non uno ma ben due infortuni che ne hanno seriamente minato il percorso.

Un altro vincitore papabile fino a non molto tempo sembrava essere il bel modello Alessandro Egger. L’indossatore ha dimostrato umiltà, capacità tecnica e voglia di imparare, oltre ad un affiatamento invidiabile con la sua compagna di ballo Tove Villfor. Eppure, stando alle ultime rilevazioni di SNAI, una delle più importanti agenzie di scommesse in Italia, i bookmaker puntano su un altro nome.

Nelle scorse ore infatti, Ema Stokholma è stata in grado di scalzare i due colleghi, conquistandosi la prima posizione come più probabile vincitrice. Come riporta il Sussidiario, la dj di origine francese è oggi quotata dagli scommettitori a 1,65. Subito sotto si piazza Alessandro Egger, quotato a 4,50, mentre Gabriel Garko si ferma in terza posizione, quotato a 5,50.

Fanalini di coda sono Rosanna Banfi e Iva Zanicchi. La figlia di Lino Banfi e la cantante sono quotate a 33: nel caso dovessero vincere chi ha scommesso su di loro si porterà a casa un bel gruzzoletto.