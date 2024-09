Balivo, ‘tranellone’ a Marcuzzi: domanda su De Martino e replica

E brava Caterina Balivo che, con un ‘tranellone‘, ha chiesto ad Alessia Marcuzzi, ospite a La Volta Buona nel corso della puntata del 18 settembre in diretta su Rai Uno, se abbia mai avuto un fidanzato napoletano. Non proprio una domanda qualunque e messa lì a casaccio, viene da pensare. Per chi non lo sapesse e nulla sa della cronaca rosa, lo scorso anno la Marcuzzi è stata chiacchieratissima dopo che Belen Rodriguez ha confermato che ha avuto una storia clandestina con Stefano De Martino. Chiaro adesso perché la Balivo ha domandato alla collega se avesse mai avuto un ‘lui’ partenopeo?

La conduttrice de La Volta Buona è stata alquanto scaltra. Quando la Marcuzzi ha dovuto stilare la sua Top Five delle sue canzoni preferite ed ha menzionato A Sunnambula di Renato Carosone, ecco che la Balivo ha preso la palla al balzo per tentare di smuovere un po’ il gossip. “Sei pronta per avere un fidanzato napoletano, lo hai mai avuto un fidanzato napoletano?”, ha chiesto all’ospite la padrona di casa. E Alessia che ha detto? “No, mi manca. Mi vuoi presentare qualcuno?”. Evidentemente la scappatella con De Martino non è considerata come una storia seria per la ‘Pinella’, sempre ammesso e non concesso che la liaison ci sia stata (dopo la confessione di Belen, però, difficile pensare che non sia accaduto nulla tra il timoniere di Affari Tuoi e la Marcuzzi).

Alessia Marcuzzi su Loretta Goggi: “Lei è mitica, ci siamo sentite”

Spazio poi all’avventura televisiva che si appresta ad affrontare. La conduttrice romana è stata ingaggiata da Carlo Conti a Tale e Quale Show. Sostituirà in giuria Loretta Goggi, che ha deciso di abbandonare il talent per dedicarsi maggiormente alla sua vita privata. Così la ‘Pinella’ sulla Goggi: “Lei è mitica, incredibile: ma chi sa fare tutto come lei? Attrice, cantante, imitatrice showgirl. Ci siamo scritte, le ho riferito che la amo follemente. Le ho detto che il suo posto è il suo posto, io faccio altro… Lei è stata carinissima, le ho anche detto che la chiamerò per qualche consiglio”.