Balivo spietata post puntata. Siparietto Magalli-Cirillo: che disagio

La puntata di venerdì di La volta buona si è conclusa nel migliore dei modi e Caterina Balivo è pronta a godersi il weekend insieme alla sua famiglia in attesa di Sanremo 2025. La conduttrice ha salutato il pubblico con una storia sui social che ha fatto molto divertire i suoi fan che non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio. La presentatrice ha fatto riferimento ad un episodio avvenuto in diretta che l’avrebbe imbarazzata.

Il commento di Balivo post puntata

Balivo ha commentato la puntata di venerdì 7 febbraio 2025, ringraziando gli italiani che ancora una volta l’hanno seguita ed hanno supportato il suo programma. Lo ha fatto attraverso una storia su Instagram dove si mostra intenta a raggiungere i suoi figli e suo marito mentre riflette su quanto accaduto poche ore fa nello studio Rai.

La frecciata su Magalli e Cirillo

Nello studio di La volta buona, oggi erano presenti Adriana Volpe, Giancarlo Magalli e Marcello Cirillo che per anni hanno formato un trio indiscusso alla conduzione di I fatti vostri. “A un certo punto ho visto Magalli in difficoltà – ha commentato la conduttrice – con Cirillo che diceva del carattere di Magalli…vabbè”. Le sue parole hanno fatto indispettire i fan che sui social hanno iniziato a curiosare su cosa è accaduto in puntata tra i due colleghi.

Il siparietto Magalli-Cirillo

Nessuno potrà mai dimenticare gli anni di litigi tra Giancarlo Magalli, Marcello Cirillo e Adriana Volpe che dopo tanto tempo hanno deciso di riunirsi nella puntata di La volta buona per ricordare qualche momento esilarante di I fatti vostri.

“Sembra il circolo degli anziani” ha commentato Magalli. “È dal 31 maggio del 2017 che non ti vedo” ha risposto prontamente Cirillo, per poi aggiungere: “Io continuo a volergli bene come amico, lavorativamente meno”. Ed è stata proprio quella frase che ha scatenato la Balivo che ha affermato: “Magalli ha un caratterino come Heather Parisi”.

Così Cirillo ha poi spiegato: “Fuori da via Teulada (storico centro di produzione della Rai, ndr) è un amico, dentro ci sono stati momenti di divertimento, ma anche di sofferenza sul lavoro“. Anche la Volpe si è fatta avanti, spiegando di essere stata una vittima di Magalli come il collega Marcello.

A quelle parole, il conduttore di I fatti vostri, quasi indifendibile, ha tentato in tutti i modi di trovare un escamotage ma non è riuscito a nascondere l’imbarazzo che si è percepito in tutto lo studio. Ne è stata una prova anche la faccia della padrona di casa che ha un certo punto di è messa la mano davanti alla bocca come segno di disagio,