Per un po’ di tempo non vedremo più queste quattro conduttrici in televisione…

I palinsesti della prossima stagione televisiva sono stati ufficialmente presentati. Da Rai a Mediaset, passando per La 7, tante le riconferme e le novità. Impossibile non notare l’assenza di quattro conduttrici belle, preparate e assai amate. Da settembre Caterina Balivo, Elisa Isoardi, Alessia Marcuzzi e Ilaria D’Amico si ritroveranno senza alcun programma da condurre. Il motivo? Diverso per ognuno di loro.

Caterina Balivo è ormai ferma da un anno. Nel 2020 ha mollato il suo Vieni da me, lasciando il posto a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone (che tornerà a settembre). Una scelta voluta dalla Balivo, per dedicarsi alla famiglia. La presentatrice di Aversa ha poi accettato il ruolo di giurata alla seconda edizione de Il Cantante Mascherato ma ad oggi è ancora disoccupata.

Il direttore di Rai Uno Stefano Coletta ha assicurato che Caterina Balivo resta un volto di punta dell’azienda. Al momento, però, non ci sono progetti validi per la 41enne, che preferisce continuare a dedicarsi alla famiglia. Al marito Guido Maria Brera e ai figli Guido Alberto (9 anni) e Cora (3). Una decisione maturata dopo la dura esperienza del lockdown.

Una motivazione simile ha spinto Ilaria D’Amico a mollare il piccolo schermo. La compagna di Gigi Buffon è ormai assente da un paio d’anni. Un dramma familiare ha convinto la giornalista sportiva a mettere da parte il lavoro per dedicare più tempo agli affetti.

Un anno fa Ilaria ha perso per un brutto male la sorella maggiore Catia. Più volte si è parlato di un ritorno in tv, con un programma dedicato all’attualità, ma per ora Ilaria è concentrata sulla sua famiglia.

Elisa Isoardi e Alessia Marcuzzi fuori da Mediaset

Diverso invece il motivo dell’assenza di Elisa Isoardi. Dopo la cancellazione de La prova del cuoco e Check up l’ex compagna di Matteo Salvini si è messa alle prova con i reality show. Prima con Ballando con le Stelle, poi con l’Isola dei Famosi. Proprio l’approdo a Mediaset ha spinto più di qualcuno a pensare ad un approdo definitivo sulla rete del Biscione.

Alla fine, però, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di puntare su altri volti, come Anna Tatangelo che prenderà il posto di Barbara d’Urso alla domenica pomeriggio. Pier Silvio ha così spiegato la situazione:

“Con la Isoardi nessun progetto specifico, nessuna preclusione ma ad oggi non c’è nessuna volontà particolare ad utilizzarla. Ci sono già tantissimi volti”

Anche Alessia Marcuzzi ha faticato a trovare un accordo con Mediaset e dopo 25 anni ha lasciato l’azienda che ha segnato la sua carriera. Secondo indiscrezioni la bionda conduttrice avrebbe rifiutato la conduzione di Scherzi a parte e cominciato a provare una certa stanchezza nei confronti de Le Iene. Per non parlare della chiusura di Temptation Island Vip, format al quale La Pinella era molto legata.

Al momento non c’è nessun progetto concreto all’orizzonte dopo l’addio a Mediaset: pare che Alessia Marcuzzi sia corteggiata da Discovery. Ma negli ultimi giorni si sta facendo il suo nome pure per la prossima conduzione del Festival di Sanremo. Stando a quanto sussurra il settimanale Oggi, invece, la Marcuzzi sognerebbe un ruolo diverso in tv: quello di autrice dietro le quinte.