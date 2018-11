Baby di Netflix: l’attore Giuseppe Maggio ha trovato la fidanzata sul set

Netflix Baby, l’attore di Fiore è Giuseppe Maggio: amore sul set

Capita spesso di innamorarsi sul set, tra un ciak e un altro. È successo anche a Giuseppe Maggio, l’attore che interpreta Fiore nella serie tv Netflix Baby. Il 26enne ha rivelato di aver trovato l’amore recitando accanto alla collega Alice Pagani. Ma chi è la fortunata? Giuseppe non ha ancora rivelato la sua identità: si è limitato a chiarire che non fa parte del mondo dello spettacolo. Molto probabilmente è un’addetta al settore, una di quelle persone che lavorano dietro le quinte. “Stiamo insieme da qualche mese, poco più di sei, il suo nome inizia per S. Non fa parte del mondo dello spettacolo. Se dico di più si arrabbia”, ha dichiarato Maggio al settimanale Diva e Donna. “È un momento bello per me. In più, dopo dieci anni che lavoro, anche con fatica e con momenti di alti e bassi, ho fatto un altro importante passo: ho acquistato casa. Non ci vivo ancora, devo ristrutturarla e a breve inizieranno i lavori”, ha aggiunto il ragazzo.

Fiore Baby Netflix: chi è l’attore Giuseppe Maggio

Giuseppe Maggio, classe 1992, è nato e cresciuto a Roma. Il suo debutto come attore è avvenuto nel 2009 grazie al film di Federico Moccia Amore 14. Successivamente sono arrivate altre pellicole: Un fantastico via via, Un amore così grande, Almeno tu nell’universo. Giuseppe ha lavorato tanto in televisione, in numerose fiction. Tra le tante: Provaci ancora Prof, Solo per amore, Tutti insieme all’improvviso, La compagnia del cigno.

La vita privata dell’attore Giuseppe Maggio

Prima di conoscere l’attuale fidanzata – la cui identità è top secret – Giuseppe Maggio ha avuto altre storie d’amore, che ha sempre tenuto riservate. In una vecchia intervista a Vanity Fair ha però svelato che con una delle sue ex era arrivato ad un passo dal matrimonio.