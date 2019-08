Baby K fa uno speciale annuncio: “Quasi non ci credo!”

Baby K fa un annuncio molto speciale. Un suo grande successo ha raggiunto un importante traguardo

Roma Bangkok è una di quelle canzoni che, più o meno, ogni italiano sa riconoscere. Il tormentone, uscito nella lontana estate del 2015, intonato da Baby K e Giusy Ferreri ha segnato per le due cantanti un ritorno alla ribalta. Da quel momento in poi sia Baby K e sia Giusy Ferreri non hanno fatto altro che collezionare successi, uno dopo l’altro. Insomma, Roma Bangkok ha portato fortuna ad entrambe. Per Giusy poi è stata una grande opportunità per uscire ‘dall’oblio’ in cui era finita. Il tormentone ha permesso alla Amy Winehouse italiana di ripartire da zero e di rinnovare la sua immagine. Giusy si è sbarazzata di quell’aria cupa che un po’ la caratterizzava per accogliere più luce e colore. Baby K invece è rimasta la stessa, anzi, si è valorizzata ancora di più regalando tantissima gioia ai suoi affezionatissimi fan. E oggi, proprio la nostra femmina Alfa ha fatto uno speciale annuncio condividendo con chi la segue un annuncio davvero grandioso.

“Roma Bangkok è disco diamante”, l’annuncio di Baby K

Oggi, una emozionatissima Baby K ha annunciato al mondo che uno dei suoi più grandi successi ha raggiunto un ennesimo, meraviglioso, traguardo. Ecco cos’ha scritto la rapper: “Quasi non credo che sto per dirlo…

ROMA-BANGKOK È DISCO DI DIAMANTE. Pensare di essere la prima artista italiana a raggiungere un traguardo del genere nell’era digitale mi fa tremare le gambe. Ci vorrà molto tempo per metabolizzarlo… non saprei come ringraziarvi, sono senza parole. L’unica cosa che mi viene in mente è il ricordo di ogni serata passata a cantarla insieme… puro fuoco. Siete una gioia immensa, il mio cuore è pieno di voi. Voglio dedicare tutto questo a Nonna Lalla e Nonno Cesare, mi piacerebbe pensare che siano orgogliosi della loro nipotina anche da lassù! Un enorme grazie a Mattia Zibelli , solo tu realmente puoi comprendere tutto quello che ho e che abbiamo passato insieme e cosa significhi. Grazie a Giusy Ferreri una volta ancora per essere stata la mia compagna di viaggio, a Takagi Ketra BoomDaBash, Rocco Hunt, Federica Abbate e Sonymusic. Nuovo record…DIAMANTE BABY!”.

Roma Bangkok disco diamante, Giusy Ferreri ci aveva visto lungo

Giusy Ferreri era certa che Roma Bangkok sarebbe diventato un grande successo. Infatti, nel Dicembre del 2015, a Vanity Fair dichiarò: “Ho capito al primo ascolto di avere tra le mani una buona canzone, ma le speranze che un brano funzioni ci sono sempre. Eppure Roma Bangkok ci ha sorpresi tutti. Ho accettato di collaborare con Baby K ancora prima di sentire il brano. Ero esaltata all’idea di conoscerla e avvicinarmi a lei, al suo mondo. Quando ho sentito la canzone mi sono esaltata ancora di più!”.