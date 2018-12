Baby 2: manca poco all’uscita della seconda stagione su Netflix

Baby: presto in arrivo la seconda parte

La seconda stagione di Baby sta per uscire. Lo fanno sapere sui loro profili Instagram i protagonisti della serie ambientata a Roma. L’attrice Alice Pagani che interpreta Ludovica, disegna su uno specchio un due con un rossetto, proprio come si vede nel promo lanciato dal profilo ufficiale della serie. Anche l’attrice di Tutto può Succedere, Benedetta Porcaroli che in Baby interpreta Chiara Altieri, fa sapere esattamente così ai suoi fan che presto sarà disponibile su Netflix la seconda serie. Tutto pare essere pronto, la seconda parte sarà sempre lanciata e fruibile sulla piattaforma digitale ormai conosciuta da tutti. La serie televisiva italiana diretta da Andrea De Sica e Anna Negri ha raggiunto in soli sei episodi un grande successo tanto da riuscire a trasmettere in poco tempo la seconda stagione.

Baby: dove eravamo rimasti

La serie che si ispira al fatto realmente accaduto dello scandalo delle “baby squillo” del famoso quartiere romano dei Parioli, racconta la vita di un gruppo di adolescenti e delle loro rispettive famiglie benestanti facendone risaltare il lato più oscuro: insicurezze, paure che porteranno le due ragazze protagoniste ad entrare in contatto con persone sbagliate, finendo così nel giro della prostituzione. Chiara fa amicizia con Ludo, una ragazza che frequenta il suo liceo e che apparentemente è il suo contrario. Questo legame le cambierà la vita. Dato che la prima stagione si conclude come era iniziata cioè con Chiara che parla della vita segreta sua e dei suoi amici dei Parioli, come potrà proseguire la vicenda? Quale sarà la nuova colonna sonora? Per scoprirlo basterà aspettare davvero poco!

Baby 2 in uscita contro le critiche negative

Nonostante pareri discordanti, la seconda stagione di Baby andrà presto in onda. Non molti infatti hanno apprezzato la prima serie, eppure il seguito è già quasi pronto per essere lanciato sempre su Netflix. Pareri negativi a parte Baby ha fatto parlare di sé e continuerà a farlo.