Baby 2 data d’uscita e trailer, quando uscirà la seconda stagione

Quando esce Baby 2? Netflix annuncia la data d’uscita: le ultime news

Abbiamo la data d’uscita di Baby 2 su Netflix! La seconda stagione della serie tv sarà disponibile intorno alla metà di ottobre, per cui possiamo far partire il conto alla rovescia. Baby non ha avuto forse il successo sperato dalla produzione, ma sono comunque in tantissimi ad attendere la seconda stagione. Probabilmente il numero di episodi della prima stagione, ovvero sei, hanno costretto gli autori a concentrare tutta la storia in un minutaggio che non era sufficiente. Con più episodi, forse, il prodotto sarebbe stato più convincente. Il potenziale c’è, ma la storia è troppo veloce, poco sviluppata nei dettagli, e qualcuno rischia di perdersi guardando gli episodi. Cosa succederà con la seconda stagione di Baby? Ma soprattutto, quando uscirà Baby 2?

Baby 2 data d’uscita, l’annuncio di Netflix: ecco il primo trailer ufficiale

Rispondiamo subito a queste domande con l’annuncio ufficiale sulla data d’uscita: “Bentornati ai Parioli, è stata una lunga estate. Baby S2, disponibile su Netflix dal 18 ottobre!”. “Le scelte che facciamo possono cambiare tutto”, questo invece si legge sul profilo Instagram ufficiale della serie tv. Insieme alla data è stato diffuso anche il primo teaser trailer di Baby 2, nel quale si vedono i protagonisti della serie tv. Non sono vere anticipazioni su Baby 2, ma la prima domanda che sorge spontanea è: Chiara e Ludo usciranno dal brutto giro in cui erano capitate? Dato che la prima stagione è terminata con il cellulare di Chiara che squillava in piena notte, verrebbe da pensare di no. Ma a proposito, dove eravamo rimasti? Saverio è morto in seguito all’incidente provocato da Damiano, per evitare che l’uomo approfittasse di Ludo. Ma adesso è Fiore a tenere in pugno Damiano, che intanto non è riuscito a trovare un’intesa con suo padre né a perdonarlo. Il ragazzo infatti vive con il genitore e la sua nuova compagna nel quartiere Parioli dopo la scomparsa della madre, a cui era molto legato.

Baby 2 anticipazioni, dove eravamo rimasti nella prima stagione

Fabio ha finalmente confessato a suo padre di essere gay e potrà iniziare a vivere con più spensieratezza la sua adolescenza. Chiara ha deciso di non partire più per andare a studiare in America con Camilla, rimanendo così vicino a Ludo. Rinuncerà anche Camilla? Ma ci sarà spazio anche per le love story, si spera. E tutti aspettano di sapere se Chiara e Damiano si metteranno insieme oppure lui rimarrà a vivere nel vecchio quartiere. Fiore e Ludo, invece, che fine faranno? Si rivelerà vero amore alla fine oppure lui inizierà a ricattarla? Per scoprire questo e molto altro, non resta che attendere la data d’uscita di Baby 2, ovvero il 18 ottobre