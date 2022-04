Avril Lavigne si sposa: la proposta è da manuale, chi è il futuro marito

Congratulazioni ad Avril Lavigne, che nelle scorse ore ha annunciato ai suoi milioni di follower il suo fidanzamento ufficiale. L’artista canadese convolerà presto a nozze con il suo compagno, Mod Sun (vero nome: Derek Ryan Smith).

La proposta di matrimonio è stata fatta dal futuro marito di Avril Lavigne nel migliore dei modi possibili, ed è stata davvero da manuale. Per chiedere la mano della sua fidanzata, Mod Sun ha portato Avril Lavigne sotto la romanticissima Tour Eiffel a Parigi, si è inginocchiato e ha tirato fuori l’anello di fidanzamento.

Una proposta con i fiocchi, insomma, condivisa con i follower della coppia sui rispettivi profili Instagram dei due fidanzati. “Il giorno in cui ti ho conosciuta ho capito subito che eri quella giusta” ha scritto Mod Dun, aggiungendo che chiedere ad Avril di sposarlo a Parigi era da tempo un suo sogno nel cassetto (o forse se l’era sognato per davvero? Chi può dirlo…).

Avril Lavigne, sul suo profilo, ha tenuto ad informarci che la proposta è giunta lo scorso 27 marzo, giornata che lei e il futuro marito hanno passato fra rose rosse e bicchieri di vino per festeggiare. Qualche dettaglio in più sul modo in cui Mod Dun ha chiesto la mano della cantante ce l’ha rivelato Avril Lavigne stessa, in un’intervista esclusiva concessa a People. Al magazine la cantante ha raccontato che il tutto è successo mentre i due erano a bordo di un piccolo battello sulla Senna, mentre in sottofondo suonavano i violini.

Un’altra curiosità è relativa all’anello. Sul gioiello, l’uomo ha fatto incidere la frase “Hi Icon” ovvero “Ciao icona”, le prime parole che lui le abbia mai rivolto. I due fidanzati (i fan se lo ricorderanno bene) si erano conosciuti mentre Avril Lavigne aveva iniziato a lavorare al disco Love Sux, al quale Derek Ryan Smith ha collaborato.

Ad oggi, Avril Lavigne è già stata sposata per ben due volte e in entrambi i casi con due musicisti. Il primo marito è stato Deryck Whibley dei Sum 41, mentre il secondo è stato Chad Kroeger dei Nickelback. Un trend che l’artista sembra voler continuare a cavalcare!

Chi è Mod Sun, il futuro marito di Avril Lavigne

Classe 1987, Derek Ryan Smith è un cantautore statunitense che in passato ha lavorato con i Four Letter Lie e gli Scary Kids Scaring Kids. A partire dal 2011 ha dato il via ad una carriera solista, pubblicando ad oggi un totale di 4 album, tre EP e svariati mixtape. Il suo progetto più recente, Internet Killed the Rockstar, risale al 2021.