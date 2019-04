Avengers Endgame: 5 cose da sapere sull’ultimo film

Avengers: Endgame, il ritorno dei supereroi Marvel: cosa c’è da sapere

Avengers: Endgame è il quarto capitolo della saga dedicata ai Vendicatori della Marvel. È il seguito di Avengers: Infinity War, che a sua volta è il sequel di Avengers: Age of Ultron che è stato preceduto da The Avengers del 2012. Inizialmente non era stato presentato con il titolo di Avengers: Endgame, ma come Avengers: Infinity War – Part 2 proprio per sottolineare il legame con il film che lo precede. La Marvel ha reso noto il titolo definitivo soltanto il 7 dicembre scorso, con la pubblicazione del primo trailer. La lunga attesa per vedere al cinema il nuovo capitolo dei nostri supereroi preferiti sta per terminare: Avengers: Endgame sarà nei cinema italiani a partire dal 24 aprile 2019, ma adesso vediamo cosa c’è da sapere prima di posizionarsi davanti al grande schermo!

Avengers: Endgame, il nuovo capitolo sui supereroi Marvel

Iniziamo dai dati tecnici, per così dire. La sceneggiatura del film è stata scritta da Christopher Markus e Stephen McFeely, mentre in regia troviamo i fratelli Russo, Anthony e Joe. Dove eravamo rimasti? Nel precedente film, Thanos, il nemico cattivissimo che gli Avengers sono chiamati a sconfiggere, è riuscito a spazzare via metà della vita nell’universo. I Vendicatori adesso dovranno riunirsi e mettere insieme tutta la loro potenza per portare a termine la missione in un’ultima sorprendente battaglia. Questa la sinossi ufficiale con cui è stato presentato il quarto capitolo degli Avengers: “Il grave corso degli eventi messi in moto da Thanos, che ha spazzato via metà dell’universo e ha fratturato le fila dei Vendicatori, costringe i restanti Vendicatori a prendere una posizione finale nella grande conclusione Avengers: Endgame”.

Avengers: Endgame, 5 cose da sapere sul quarto film sui Vendicatori

Innanzitutto è importante anche rispolverare un po’ di informazioni su Thanos, il cattivissimo che i nostri Avengers dovranno sconfiggere. Thanos nasce su Titano, la luna di Saturno, ed è il figlio di Mentore. Appartiene alla stirpe degli Eterni, ma è nato con un’alterazione genetica dei Devianti. Il suo intento è sterminare la popolazione della Terra ed è riuscito a uccidere metà della popolazione dell’universo grazie al Guanto dell’infinito. Nel trailer di Avengers: Endgame invece possiamo notare alcune chicche imperdibili. Il primo riguarda Tony Stark, che sembrava destinato a morire solo su un’astronave e invece farà ritorno sulla terra, almeno questo si intuisce. Captain Marvel si unirà agli Avengers, probabilmente già all’inizio del film, e questo era stato anticipato già dalle scene post-credits del film dedicato a Carol. Clint e Natasha si riavvicineranno? Forse, visto che nel trailer i due si prendono per mano e una voce fuori campo dice “A volte il meglio che possiamo fare è ricominciare da capo”. Gli Avengers avranno una nuova uniforme nell’ultima battaglia? Qualcosa di super high-tech. E possiamo ipotizzare infine che il Guanto dell’infinito sia ancora tra le mani di Thanos. Ma cosa dire delle Gemme dell’infinito? Si saranno disperse oppure anche queste sono in possesso di Thanos?

Avengers: Endgame cast, tutti i personaggi e gli attori del film

Diamo un’occhiata al cast di Avengers: Endgame e i suoi personaggi principali:

Robert Downey Jr.: Tony Stark / Iron Man

Chris Evans: Steve Rogers / Capitan America

Mark Ruffalo: Bruce Banner / Hulk

Chris Hemsworth: Thor

Scarlett Johansson: Natasha Romanoff / Vedova Nera

Jeremy Renner: Clint Barton / Ronin

Don Cheadle: James “Rhodey” Rhodes / War Machine

Paul Rudd: Scott Lang / Ant-Man

Brie Larson: Carol Danvers / Capitan Marvel

Karen Gillan: Nebula

Danai Gurira: Okoye

Benedict Wong: Wong

Jon Favreau: Harold “Happy” Hogan

Gwyneth Paltrow: Virginia “Pepper” Potts

Josh Brolin: Thanos

Avengers: Endgame, ultime curiosità e… qualche raccomandazione!

Tutto ciò che abbiamo detto finora potrebbe essere smentito nel finale di Avengers: Endgame. Gli appassionati sapranno già che la Marvel sa come stupire i suoi fan e spesso diffonde immagini, non false sia chiaro, che riescano a depistare tutti. L’unico scopo di tutto questo è riuscire a sorprendere e stupire con i finali dei loro film, ovviamente. Un’ultima raccomandazione: ricordatevi di non alzarvi dal vostro posto al cinema sui titoli di coda! Se siete dei veterani, allora saprete già cosa stiamo per dire, in alternativa prendete nota di questo: i film targati Marvel sono celebri per le scene dopo i titoli di coda, che fanno da filo conduttore tra un film e l’altro!