Avatar 2, trama e quando esce: le ultime novità sul sequel

Avatar 2, pronto il sequel del primo capitolo: trama e quando esce al cinema

A distanza di anni dalla suo debutto sul grande schermo Avatar continua ad essere oggi uno dei film più visti di sempre. Per questo motivo la notizia di un secondo capitolo della storia è stata accolta con entusiasmo dai cinefili di tutto il mondo. Avatar 2 sarà diretto di nuovo da James Cameron e arriverà nelle sale cinematografiche probabilmente nel 2020. Sulla trama è stato rivelato poco ma, stando alle ultime dichiarazioni del regista, il sequel sarà uno sviluppo della storyline precedente e vedrà come protagonisti gli stessi personaggi presentati al pubblico nel primo film (che in Avatar 2 avranno una famiglia, dei figli e dovranno fare i conti con l’evoluzione delle cose).

Avatar 2, il cast degli attori: tornano Sam e Neytiri

Il cast degli attori scelti per Avatar 2 non è stato ancora rivelato. Il film, essendo una continuazione di quello che è successo nel primo capitolo di Avatar, probabilmente vedrà tra i suoi protagonisti di nuovo Jake Sully nel ruolo di Sam Worthington e Zoe Saldana, che interpreta l’indigena Neytiri di cui si innamora l’ex marine. Tra gli attori che prenderanno parte ad Avatar 2, inoltre, ci saranno quasi sicuramente anche dei bambini. James Cameron, infatti, ha già confermato di aver scritto una scena dove Sam e Neytiri litigano mentre a guardarli, in un angolo, ci sarà il loro bambino.

Avatar 2: curiosità e ultime news sulla saga

James Cameron al sequel di Avatar si è messo a lavorare subito. Dopo il successo raggiunto nel 2009, infatti, il regista ha iniziato a scrivere la continuazione della storia senza perdere tempo. Avatar 2, inizialmente, doveva arrivare nelle sale nel 2014. I tempi di realizzazione, come abbiamo visto, si sono allungati. La vera novità, però, riguarda i capitoli successivi ai primi due. Il regista, dopo aver terminato di scrivere Avatar 2, ha dichiarato di aver sviluppato la sua storia in una sorta di saga familiare composta da ben cinque capitoli.