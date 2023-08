Avanti un altro, Uccio Show morto investito da un treno: dramma

Morto in circostanze da chiarire il comico salentino che è deceduto dopo essere stato travolto da un treno in corsa

Tragedia nella stazione di Montesano Salentino, in provincia di Lecce. Antonio Bitonti, comico meglio conosciuto come Uccio Show, è morto, travolto da un treno in corsa. L’uomo si era fatto conoscere anche dal pubblico televisivo pr aver partecipato a diversi programmi popolari del piccolo schermo generalista quali La Corrida, Striscia la notizia, Italia’s Got Talent e Avanti un altro.

Da capire se si sia trattato di un incidente o un gesto estremo

Come riferiscono le testate locali, al momento le notizie relative alla dinamica del decesso sono piuttosto confuse e frammentarie. Quel che sembra certo è che il tragico episodio si è consumato nella mattinata di lunedì 21 agosto, intorno alle 8.30. Non è nemmeno chiaro se si sia innanzi ad un caso di incidente fatale oppure a un caso di un gesto estremo effettuato volontariamente da Bitonti.

La ricostruzione è al vaglio degli inquirenti che sono intervenuti sul posto. Sul luogo si sono subito precipitati anche i mezzi del 118 e quelli dei vigili del fuoco del distaccamento di Tricase, a cui è stato affidato il recupero del corpo dell’uomo.

La corsa disperata in ospedale e la dichiarazione del decesso

Sempre secondo le prime informazioni, Antonio Bitonti, quando è stato raggiunto dai vigili del fuoco e dai sanitari, sarebbe stato ancora vivo, versando però in condizioni gravissime. La morte sarebbe sopraggiunta dopo il trasferimento d’urgenza all’ospedale “Cardinale Panico”. A causare la scomparsa le profonde ferite provocate dall’impatto con il treno.

L’ultimo respiro il comico lo avrebbe esalato intorno alle 10. Il personale sanitario ha tentato di salvarlo in tutti i modi, ma i tentativi di condurlo fuori pericolo sono risultati vani. Sul posto dell’incidente sono arrivati anche i carabinieri per i necessari rilievi e la ricostruzione dell’esatta dinamica.

Uccio Show aveva 72 anni, era sposato e in pensione. Era un attore di teatro, ballerino e mimo noto principalmente nel Salento. Da quando è cominciata a circolare la notizia della sua dipartita, sui social in tantissimi hanno scritto messaggi di cordoglio per omaggiare il comico.