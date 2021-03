Avanti un altro, speciale GF Vip: la De Blanck perde un dente, le reazioni

Avanti un altro andrà in onda anche di sera tra qualche settimane e una puntata sarà interamente dedicata ai concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Proprio i Vipponi di Alfonso Signorini sono stati i protagonisti della registrazione di ieri, in cui non sono mancati degli imprevisti. Che si potesse registrare lo speciale di Avanti un altro sul GF Vip era nell’aria, visto che Tommaso Zorzi in mattinata si è messo in viaggio verso Roma. Insomma, qualcuno aveva già intuito che potesse essere per raggiungere Paolo Bonolis, ma nessuno avrebbe mai immaginato ciò che invece è successo!

No, il protagonista dell’imprevisto non è stato Zorzi, che rivedremo molto presto in tv (e non solo). La protagonista della puntata è stata invece Patrizia De Blanck: ha perso un dente ad Avanti un altro! Giornalettismo ha svelato questo retroscena sullo speciale che andrà in onda in prima serata con Bonolis. Proprio agli inizi della registrazione alla Contessa è caduto un dente, pare durante il suo ingresso in studio. Un imprevisto che non ha fermato la registrazione e il conduttore non si è lasciato sfuggire l’occasione di scherzarci su.

Quando la De Blanck ha perso il dente ad Avanti un altro, infatti, Paolo Bonolis ha trasformato tutto in una gag. Una gag che è durata poi per tutta la puntata. La Contessa ha tenuto a precisare che il dente caduto non era finto, ma vero. E lo ha ripetuto più volte! Ma ormai il guaio era successo, non poteva rimediare in quel momento perciò è rimasta e ha continuato a giocare. Questo almeno si intuisce dal retroscena sullo speciale del GF Vip.

Sarà una puntata da non perdere, con la simpatia dei concorrenti del Grande Fratello Vip – di alcuni, almeno – che si sposa bene con il divertimento offerto dal gioco di Canale 5. Alcuni di loro sono state pane per i denti del conduttore, altri gli avranno tenuto testa nel gioco e nello scherzo. La genialità di Paolo Bonolis è una garanzia e, dopo tanto allenamento a Ciao Darwin, che torna in onda stasera, è in grado di improvvisare e trasformare tutto in una divertente gag. Anche il dente caduto della Contessa ad Avanti un altro!