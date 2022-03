Proposta di matrimonio in diretta ad Avanti un altro! In diretta si fa per dire, perché le puntate sono state registrate settimane se non mesi fa in alcuni casi. Di sicuro è stata una grande sorpresa soprattutto per la donna che ha visto il compagno inginocchiarsi davanti a Paolo Bonolis e Luca Laurenti. E la concorrente in postazione, in attesa di rispondere alle domande. La proposta non è arrivata da un concorrente, infatti, ma è stata organizzata dal valletto di questa puntata: il suo nome è Emanuele e, da ciò che si è intuito, dovrebbe venire da Roma.

Emanuele aveva già chiesto alla produzione di poter fare questa sorpresa alla compagna, Paolo Bonolis infatti ne era al corrente. Prima di una pubblicità, quando ha squillato l’ormai inconfondibile tromba, il conduttore ha chiesto al valletto se volesse farlo in quel momento oppure più in là. “Detto tra noi, adesso o dopo?”, ha sussurrato quasi a Emanuele. Per lui andava bene agire in quel momento senza aspettare ulteriormente, quindi il conduttore gli ha lasciato la scena per la proposta di matrimonio su Canale 5. Ed è stato proprio Emanuele a chiamare la sua compagna al centro dello studio insieme a lui. Appena è arrivata ha fatto un discorso:

“Noi siamo insieme da 18 anni, abbiamo due bellissimi bambini e tanti progetti. C’è una cosa che dovrei dirle… Te l’ho detto tantissime volte però credo che questa volta sia la volta più importante. Ti amo e volevo dirti… Vuoi sposarmi?”

Nel frattempo si è inginocchiato e ha tirato fuori l’anello dalla tasca dei pantaloni. Una vera e propria proposta di matrimonio ad Avanti un altro, insomma! E naturalmente non sono mancate le emozioni, soprattutto per i futuri sposi. Bonolis è stato complice di questa sorpresa e ci ha messo del suo: l’ironia. Avvicinando il microfono alla futura sposa le ha chiesto: “Lo accetta, lo ama?”. Prima che lei rispondesse, però, Paolo si è allontanato e parlando con chi era dietro le quinte ha detto: “Mi chiamate la De Filippi, che si fa in questi casi?”.

Insomma, il divertimento non manca mai nel game show del pomeriggio di Canale 5, anche quando ci sono sorprese romantiche come questa! La proposta di matrimonio di Emanuele ad Avanti un altro è andata bene, comunque: lei ha risposto di sì! Si sono baciati, abbracciati e Bonolis ha concluso il momento così: “Bravi, bravi. L’amore trionfa!”. Tanti auguri ai futuri sposi!