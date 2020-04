Avanti un altro: le nuove puntate ripartono a maggio 2020

Paolo Bonolis: Avanti un altro riparte a maggio con le nuove puntate registrate prima dell’emergenza Coronavirus

Buone notizie per tutti i fan di Avanti un altro. Le nuove puntate andranno in onda a maggio. Puntate, va ribadito, registrate prima dell’emergenza sanitaria che ha messo in ginocchio l’Italia. La nuova edizione era già pronta per marzo ma Mediaset ha preferito mandare in onda le repliche dello scorso anno, lasciando parecchio perplesso il conduttore Paolo Bonolis. Ora la retromarcia: a maggio, più precisamente a partire da domenica 3 maggio, al consueto orario delle 18.45, ripartirà l’edizione inedita. Che andrà avanti fino al prossimo 21 giugno, come precisa il sempre informato Bubino Blog, che ha dato per prima la notizia di questo atteso ritorno.

Avanti un altro in onda anche nel 2021 su Canale 5

Stando ad alcune indiscrezioni riportate da Blogo, invece, è certo che Avanti un altro andrà in onda pure il prossimo anno. Del resto il game show è molto amato e seguito e anche in replica non delude mai. Ovviamente non sarà facile tornare a registrare e appena si potrà riavere il pubblico in studio tutto il team capitanato da Paolo Bonolis si darà da fare per le nuove puntate.

Avanti un altro è un grande successo in replica

Ogni giorno Avanti un altro è seguito da più di 4 milioni di telespettatori e spesso batte il competitor L’Eredità, in onda su Rai Uno con Flavio Insinna.