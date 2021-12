Avanti un altro, le novità 2022 del salottino: arriva l’ex Thorne di Beautiful

Avanti un altro tornerà in onda il 9 gennaio 2022: questa è la data d’inizio scelta da Mediaset per la nuova stagione del game show. Come sempre, Paolo Bonolis darà il cambio a Gerry Scotti e arriverà nel preserale di Canale 5 con Luca Laurenti e tutto il salottino, capitanato come sempre da Miss Claudia. Dunque la prima puntata andrà in onda di domenica alle 18,45 per poi tornare nella solita collocazione, quindi ogni giorno alla stessa ora. Non mancheranno gli appuntamenti in prima serata, di domenica, sempre a partire da inizio anno.

Le pubblicità del nuovo Avanti un altro stanno andando in onda e divertono molto il pubblico, in attesa di divertirsi anche con le puntate e i concorrenti. L’undicesima stagione porterà con sé delle novità, in particolare sul salottino, quello che un tempo si chiamava Minimondo. Alcuni personaggi sono stati confermati e non si potrebbe fare a meno di loro, per esempio Miss Claudia e Lo Iettatore. Confermati quindi Claudia Ruggeri e Franco Pistoni. Il salottino sarà più affollato che mai, con personaggi che proporranno originali domande in base alle loro passioni.

Confermati anche la Bonas Sara Croce, il Bonus Daniel Nilson e la Bona Sorte Francesca Brambilla. Torneranno pure la dottoressa Maria Mazza così come la regina del Web Laura Cremaschi. Le nuove puntate potrebbero fare a meno delle poesie di Carmen Di Pietro? Ebbene no: ci sarà di nuovo anche lei. Toccherà come sempre ai concorrenti scegliere un personaggio del salottino di Avanti un altro, tra cui ci saranno due new entry.

Nelle nuove puntate infatti ci sarà anche un ex volto di Beautiful. Si tratta di Clayton Norcross, noto per aver interpretato il personaggio di Thorne Forrester in Beautiful per ben 440 episodi, in onda dal 1987 al 1989. La seconda new entry è Marco Giusti, che proporrà delle domande sul mondo del cinema. Per il momento non sono saltate fuori ulteriori novità su Avanti un altro 2022, non resta che attendere il 9 gennaio per scoprire se ce ne saranno altre o meno.