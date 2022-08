Avanti un altro, la Bomber è incinta: “Bonolis Padrino di mia figlia”

Si allarga la famiglia di Avanti un altro. La Bomber del divertente game show è in dolce attesa. In un’intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv Margherita Molinari, 28 anni, ha raccontato come sta vivendo questa prima gravidanza e del rapporto speciale che ha con Paolo Bonolis. Così speciale che la soubrette vuole il conduttore Mediaset come Padrino di Battesimo della sua primogenita.

Margherita Molinari, la Bomber di Avanti un altro, lavora ormai da cinque anni accanto al marito di Sonia Bruganelli. Non ha esitato a definirlo il suo padre artistico e per questo spera di averlo anche nella sua nuova vita da mamma. Il Battesimo si terrà nei mesi più freddi: il parto è invece previsto a settembre.

Per la star di Avanti un altro si tratta della prima figlia. Il futuro papà è l’ingegnere di 32 anni Giacomo Mazzotti. Quest’ultimo è legato a Margherita Molinari da ben otto anni. Un rapporto solido, stabile, che doveva sfociare in un matrimonio. Durante una vacanza a Parigi è arrivata la proposta di nozze ma dopo qualche giorno la Bomber ha scoperto di essere in dolce attesa.

Al momento dunque il grande sì è stato rinviato a data da destinarsi. La coppia intende concentrarsi sulla piccola in arrivo, il cui nome è ancora top secret. La Molinari ha assicurato che intende invitare al Battesimo della figlia non solo Paolo Bonolis ma tutta la famiglia di Avanti un altro.

Per ora non è chiaro se Margherita tornerà da subito nello show di Canale 5 o riapparirà più in là, dopo il dovuto periodo di maternità. Di sicuro il suo futuro è nel mondo dello spettacolo, dove è arrivata quasi per caso.

Chi è la Bomber di Avanti un altro

Margherita Molinari ha iniziato a lavorare nella tv per gioco. Dopo aver vinto un titolo di bellezza, Miss Grand Prix, è stata concorrente di Avanti un altro, in una puntata condotta da Gerry Scotti. È stata notata dalla produzione della trasmissione che ha ritagliato per lei il ruolo di Bomber, che richiama la sua grande passione per l’Inter, la stessa squadra di cui Paolo Bonolis è tifosissimo.