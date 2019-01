Avanti un altro, la gaffe esilarante che lascia Bonolis senza parole

Avanti un altro, Paolo Bonolis e la gaffe dell’assistente di giornata

Nella puntata di oggi di Avanti un altro abbiamo assistito a una piccola gaffe dell’assistente di giornata. Paolo Bonolis ha reagito con la sua solita ironia, ma in studio il pubblico è scoppiato a ridere. Chi segue il game show di Canale 5 conoscerà già il ruolo dell’assistente di giornata, che viene scelto tra il pubblico ed è diverso in ogni puntata. In poche parole, accompagna i concorrenti alla postazione del vincitore e di tanto in tanto interagisce con il conduttore. Il primo compito però è quello di aprire il pidigozzaro, e solitamente Bonolis non suggerisce al suo ospite cosa fare, semplicemente si aspetta che lui lo sappia! In effetti, seguendo la trasmissione da casa tutti saprebbero cosa fare.

Paolo Bonolis e la battuta sull’Eredità, l’ospite lo spiazza così

Spesso succede che a questo punto della puntata si scateni l’ilarità del pubblico, a causa dell’imbarazzo della persona a cui tocca sollevare il coperchio del pidigozzaro. Altrettanto spesso succede che Paolo faccia battute sulla trasmissione concorrente su Rai 1, ovvero L’Eredità, ma ciò che è successo oggi lo ha spiazzato! Nella puntata del 15 gennaio 2019 c’era un signore di Avellino, molto simpatico e soprattutto sincero. L’ospite però non sapeva cosa fare e Bonolis ha esclamato: “Oh.. Perfetto! Finalmente uno preparato. Lei guarda L’Eredità?”. La risposta dell’altro? “Ah sempre, sì!”. La schiettezza del signore ha fatto sorridere sia il conduttore sia tutto il pubblico. Bonolis era anche un po’ sorpreso, a dire il vero.

Avanti un altro, Paolo Bonolis incredulo: la gaffe è proseguita

Dopo qualche secondo passato a guardare meravigliato il suo compagno di viaggio, Luca Laurenti, Paolo si è alzato dallo sgabello e, rivolgendosi a Christian e Jurgens, ha detto ironicamente: “Non c’è neanche più pudore, in faccia me lo dicono. Sai alcuni facevano ‘No, ma io, sai’. Invece questo ‘Sì guardo quello che mi pare a me’. Ma dico ma si fa così?”. Il momento esilarante si è protratto anche dopo l’apertura del pidigozzaro. Quando il signore ha chiesto conferma su ciò che avrebbe dovuto fare e Paolo gli ha detto che poteva sollevare il coperchio, ha aggiunto: “Pensi all’Eredità non glielo avrebbero fatto fare”. Una gaffe che ha divertito molto il pubblico, come spesso succede nel programma di Canale 5.