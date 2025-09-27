Avanti un Altro, Daniel Nilsson escluso: l’ex Bonus accusa Sonia Bruganelli

Ormai la notizia ha fatto il giro del web: l’ex “Bonus” di Avanti un Altro è stato escluso dalla nuova edizione della trasmissione. Lui si chiama Daniel Nilsson e, per la prima volta dopo il suo mancato rinnovo, ha deciso di parlare apertamente sui social. In questo modo ha messo a tacere tutte le voci che già circolavano sul suo conto. Nilsson ha infatti rotto il silenzio e, con un gesto inaspettato, ha lanciato pesantissime accuse nei confronti di Sonia Bruganelli. In che modo? Con un semplice post su Instagram che, nonostante la sua brevità, ha scatenato una valanga di commenti e discussioni sotto ogni punto di vista.

«Il motivo per cui sono stato escluso – ha scritto – è perché non faccio parte dell’agenzia». Secondo l’ex volto del programma, dunque, dietro questa dinamica non ci sarebbero motivazioni artistiche o professionali, bensì il suo non aver firmato un contratto, ecco le dinamiche precise! Da quando si è diffusa la notizia dell’esclusione di Daniel Nilsson dal ruolo di “Bonus” di Avanti un Altro, le voci sul suo conto si sono moltiplicate. Secondo le pesanti accuse di Nilsson, rese pubbliche attraverso un post su Instagram, il suo mancato rinnovo avrebbe una motivazione ben precisa: il fatto di non appartenere all’agenzia di personaggi televisivi fondata da Sonia Bruganelli, che di recente ha iniziato a operare anche in questo settore.

«Sonia ha deciso di inserire un nuovo Bonus al mio posto perché ha creato un’agenzia di personaggi tv e io non ne faccio parte. La mia presenza non recava alcun problema al programma». Intanto, nelle puntate già registrate e in onda in questi giorni, Daniel compare ancora nei panni del Bonus. Queste sono ormai le ultime apparizioni nello show. Le accuse infondate contro di lui, secondo l’ex Bonus, non stanno facendo altro che danneggiare la sua immagine e compromettere la sua carriera futura.

Avanti un Altro, il nuovo Bonus è Luca Vetrone: sostituirà Daniel Nillson?

Al posto di Daniel Nillson, nella nuova edizione del programma, arriverà Luca Vetrone, ex volto di Temptation Island e tutt’altro che new entry a Canale 5. I più attenti ricorderanno che, oltre alla sua partecipazione come tentatore al noto reality, ha anche preso parte a Uomini e Donne nel 2019, all’Isola dei Famosi nel 2023 e al Grande Fratello. Dalle prossime puntate sarà proprio lui il Bonus, che ha accettato con entusiasmo l’incarico in uno degli show più amati di sempre.