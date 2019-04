Avanti un altro va in vacanza: Mediaset ringrazia Paolo Bonolis

By

Avanti un altro: il game show di Paolo Bonolis va in onda con l’ultima puntata della stagione

Domani sabato 20 aprile andrà in onda su Canale 5 l’ultimo appuntamento, almeno per questa stagione televisiva, con Avanti un altro. L’esilarante game show condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione dell’inseparabile e insostituibile Maestro Luca Laurenti chiude l’ottava edizione all’insegna del buon successo. Il programma del preserale si è difeso molto bene dalla concorrenza, rappresentata da L’eredità e Flavio Insinna su Raiuno, con una media del 24% sul pubblico attivo (del 20% sul totale pubblico) e 4.000.000 di telespettatori. Avanti un altro sembra rientrare nelle preferenze dei telespettatori più giovani con il 24% di share tra i ragazzi dai quindici ai ventiquattro anni. Mediaset, attraverso le parole del direttore di rete Giancarlo Scheri, ha voluto ringraziare il conduttore romano per l’efficiente lavoro e gli ottimi risultati raggiunti sin qui.

Il direttore di Canale 5 ringrazia Paolo Bonolis e Luca Laurenti per Avanti un altro: “Assoluto successo”

“Paolo Bonolis, con questa ottava edizione, ci ha regalato ogni sera un preserale all’insegna dello svago e del divertimento. Un gioco irresistibile seguito da un pubblico che abbraccia tutte le età, con numeri da capogiro tra giovani e giovanissimi”, dichiara Giancarlo Scheri. Il direttore del quinto canale poi ringrazia esplicitamente i due protagonisti della trasmissione: “Grazie per questi risultati al mattatore del programma Paolo Bonolis, a Luca Laurenti e a tutta la squadra artistica e produttiva di Mediaset, EndemolShine Italy e Sdl2005”.

Avanti un altro di Paolo Bonolis lascia il posto a Caduta di Libera con Gerry Scotti

Dopo la puntata di chiusura di Avanti un altro, negli stessi giorni e allo stesso orario, andrà in onda Caduta Libera. Bonolis, dunque, lascerà il timone del preserale al bravo collega Gerry Scotti, ancora una volta confermato alla guida del celebre gioco-quiz che, come annuncia sempre il direttore Giancarlo Scheri, accompagnerà i telespettatori di Canale 5 con puntate inedite fino alla stagione estiva e per tutta l’estate 2019.