Avanti un altro, Brambilla out: chi resta, chi va via e chi torna

Lunedì 2 ottobre partiranno le registrazioni di Avanti un altro, le cui puntate andranno in onda dal 2024. Secondo quanto riporta in anteprima TvBlog, ci saranno varie novità in questa nuova edizione, tra sostituzioni e ritorni di volti storici. Innanzitutto, non sarà presente nel cast Francesca Brambilla. Quest’ultima ha vestito i panni della bona sorte negli ultimi anni, ma è stata di recente sostituita. Chi prenderà dunque il suo posto? Stando a queste nuove anticipazioni, il ruolo è stato assegnato a Viviana Vizzini.

Quest’ultima è la 30enne siciliana che nel 2020 ha vinto Miss Universo Italia. Continuando a parlare di novità, torna la storica Bonas, ovvero Paola Caruso, la quale di recente è tornata a parlare del dramma legato al figlio nel salotto di Verissimo. Invece, nei panni del Bonus tornerà in scena il modello Daniel Nilsson. Durante la passata stagione, quest’ultimo si era assentato ed era stato sostituito con Andrea De Paoli. Pare che i due modelli si alterneranno nel corso delle puntate.

Confermato, ovviamente, Luca Laurenti al fianco di Paolo Bonolis. In totale le puntate previste per la nuova stagione di Avanti un altro, che andrà in onda nel 2024, sono circa 80. C’è la possibilità che vengano aggiunti nuovi episodi. Tra le novità, viene segnalata anche la scenografia, che pare verrà aggiornata.

Per quanto riguarda la zona salottino, ci saranno nuovi arrivi. In particolare, si parla di un agente segreto e di una hostess. Nel frattempo, potrebbero inserirsi nel cast altri personaggi che avranno il compito, nel game show di Paolo Bonolis, di parlare di moda e di nuove generazioni.

Va precisato che devono ancora andare in onda le 19 puntate dell’edizione 2023. Queste sono state sospese per volere dei piani alti di Mediaset, che nei mesi scorsi – precisamente a fine aprile – avevano deciso di interrompere la programmazione, preferendo le repliche. Queste puntate inedite, che non sono mai andate in onda, dovrebbero aggiungersi a quelle che verranno appunto registrate da lunedì in poi.

Chiaramente tra questi episodi e quelli che ancora devono essere registrati avranno delle notevoli differenze, viste le novità che sono state apportate nella nuova edizione.