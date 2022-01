Avanti un Altro, Bonolis: “Le mie terga come Pfizer, io e Sonia porcellani”

Il conduttore si è raccontato in una lunga intervista in occasione della nuova stagione dell’amatissimo quiz di Canale 5

Paolo Bonolis ha rilasciato una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha parlato di Avanti un Altro e non solo. Da quando la moglie Sonia Bruganelli è opinionista al Grande Fratello Vip, infatti, è inevitabile la domanda su di lei al conduttore. Le prime domande però si sono concentrate sulla nuova stagione di Avanti un Altro e sulle novità delle puntate, tra cui i nuovi ingressi nel salottino. Bonolis ha parlato quindi dell’attore Clayton Norcross che ha interpretato il primo Thorne in Beautiful e anche del critico cinematografico, Marco Giusti, che è un suo amico.

L’intervista è andata avanti in modo giocoso, è stato chiesto a Bonolis di calarsi nei panni dei concorrenti di Avanti un Altro e di spiegare cosa farebbe lui al loro posto. Quindi il conduttore ha spiegato di essere preparato su quasi tutti gli argomenti, tranne il gossip e le tecnologie. Le uniche due materie su cui andrebbe in difficoltà, insomma. Se dovesse scegliere un personaggio dal salottino allora risponderebbe alle domande della Bomber oppure del Maestro di rebus: lo divertono molto. Anche la signorina Brasile tra i suoi preferiti. Al primo posto dei suoi preferiti però c’è Horror, il Dracula nero che con il suo balletto lo conquista di puntata in puntata. E che Bonolis si diverta davvero e in modo sincero con Horror è lampante al pubblico che segue le puntate.

C’è un momento che è entrato nei momenti irrinunciabili delle puntate ed è quando i concorrenti “attingono” al lato B del conduttore. O a scelta anche a quello di Luca Laurenti. La cosa diverte molto Bonolis, che ne ha parlato così:

“Un gesto da rockstar? Certo! La cosa bella è che funziona quasi sempre. Ha una copertura del 90 per cento, come il vaccino Pfizer”

Gioco a parte, Bonolis sente di essere un uomo fortunato. Tra le sue fortune anche aver incontrato sul suo cammino il maestro Laurenti, che è diventato un fratello per lui. Poi la domanda con Sonia Bruganelli: festeggeranno 20 anni di matrimonio quest’anno. I vent’anni si chiamano “nozze di porcellana” e quando lo hanno fatto notare al conduttore, chiedendogli come intende festeggiarli, lui ha risposto così: “Facendo i porcellani, ovvio. Occhi alla vocale, mi raccomando”. Per quanto riguarda il GF Vip, Bonolis ha rivelato: “Registro le puntate e poi guardo i momenti in cui parla Sonia, vado avanti con il tasto veloce”.