Avanti un altro, Bonolis e De Filippi insieme in tv? Proposta di Maria

Nella serata del 27 marzo 2025 è andata in onda la prima puntata di Avanti un altro By night, una versione serale e inedita del programma storico Avanti un altro, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Il nuovo format si svolge di sera e il gioco si rivolge agli ospiti famosi e vip. Il tono della trasmissione si fa ancora più incalzante e divertente rispetto al programma pomeridiano. Nella puntata d’esordio vi ha partecipato Maria De Filippi, icona della televisione italiana, tanto amata dai telespettatori che non perdono occasione di seguirla. La sua presenza ha suscitato tra i fans un grande desiderio: vedere lei e il suo collega Bonolis insieme alla conduzione di un programma tv e la proposta da parte della moglie di Maurizio Costanzo non ha tardato ad arrivare.

Maria De Filippi ad Avanti un altro

Maria De Filippi ha saputo ancora una volta lasciare il segno e lo ha fatto nel game show di Paolo Bonolis in una veste completamente inedita rispetto a come siamo soliti vederla. Per circa quindici minuti abbiamo assistito ad un episodio divertente e allegro dove la conduttrice ha supportato il collega nel fare le domande, senza mai fare venire meno quel pizzico di ironia che contraddistingue Avanti un altro.

La proposta a Bonolis

In un tailleur rosso, la padrona di casa Mediaset ha saputo tenere banco con il suo modo di fare che ha reso tutto ancora migliore. Entrata nello studio di Avanti un altro ha messo in scena uno sketch musicale con Paolo Bonolis per poi tirare in ballo anche Gemma Galgani, riferendo che la Dama Bianca sarebbe molto contenta di vederlo al trono over. La richiesta della De Filippi ha scatenato il web e in un batter d’occhio migliaia di telespettatori hanno cominciato a scommettere su una possibile collaborazione tra i due conduttori.

De Filippi e Bonolis: futura coppia in tv (ipotesi)

Su X sono tanti i fans dei due presentatori che hanno rivelato di avere un sogno: vedere Maria De Filippi e Paolo Bonolis insieme alla conduzione di un programma televisivo. E visto il successo di Avanti un altro, possiamo affermare che il duo ha superato la prova.

“La più brava e il più bravo di tutti”. Qualcuno ha scritto e poi ancora: “Dateci Maria e Paolo una volta a settimana e nessuno si farà del male”.

Nel corso dell’ospitata tutti avranno potuto notare la stima e l’affetto reciproco tra i due conduttori tanto che Bonolis ha ringraziato la sua collega, considerandola una colonna della televisione italiana. E il pubblico non può fare altro che confermare.