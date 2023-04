Il nuovo programma di Morgan “Stramorgan” è iniziato lo scorso lunedì 10 aprile e e dopo la seconda puntata sono già iniziate le prime polemiche. Ad accendere la miccia è stato prima lo stesso cantautore, che questa mattina su Instagram ha pubblicato una storia in cui si è scagliato contro la stampa per le critiche contro il suo show, vantandosi dello share riuscito ad ottenere. Ma, non è finita qui.

Uno degli autori della trasmissione, Roberto Manfredi, ha avuto qualcosa da ridire sull’orario di partenza di ieri sera, 12 aprile 2023. Il secondo appuntamento è stato trasmesso dopo la terza puntata della seconda edizione di “Dalla strada al palco“, il programma di Rai2 creato da un’idea di Carlo Conti, con il cantante Nek alla conduzione.

“I saltimbanchi di Nek sono durati fino a mezzanotte e un quarto. StraMorgan è andato in onda in terza serata e non in seconda come era programmato”, ha scritto in un post pubblicato sul suo profilo Facebook, criticando il cantautore alla guida di “Dalla strada al palco” e l’azienda che ha permesso la realizzazione della loro trasmissione. Questo è stato solo l’esordio di un forte attacco ai giornalisti che hanno commentato negativamente il programma, proprio come quello anticipato da Morgan sul suo profilo Instagram. “Così di Umberto Bindi se ne parla dopo la mezzanotte ma con un bel record”, ha aggiunto. In realtà, però, la versione pubblicata dall’autore sui suoi social non corrisponde esattamente alla realtà.

Stramorgan e la messa in onda in ritardo: qual è la verità

Come riportato dal portale “Tvblog”, la seconda puntata di “StraMorgan” sarebbe dovuta iniziare per le 23 e 45, partendo poi solamente con venticinque minuti di ritardo, ossia a 00:15. Nessuna colpa quindi a Nek e al suo “Dalla strada al palco”, che ha mantenuto un orario di chiusura equivalente a quello delle precedenti due puntate. Addirittura, pare esserci stata un anticipo di due minuti rispetto al primo appuntamento e di un minuto rispetto al secondo.

Dopodiché, per quanto riguarda il record di share a cui hanno fatto riferimento sia Morgan che Roberto Manfredi, è necessario fare una distinzione tra gli orari di messi in onda dei due programmi. Un orario più tardio agevola sicuramente la probabilità di ottenere degli ascolti maggiori, senza contare dei telespettatori rimanenti grazie al traino dello show di Nek e Carlo Conti. Come reagirà il cantante a queste accuse?