Aurora Ramazzotti, “vestita come una scappata di casa”: la replica

Nelle scorse ore Aurora Ramazzotti, la ex presentatrice del Daily di X Factor figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, ha deciso di fare un po’ di autoironia su Instagram Stories (com’è d’altra parte nel suo stile) prendendosi in giro per un particolare outfit con il quale è uscita di casa.

Di norma, Aurora Ramazzotti si mostra ai suoi follower molto curata, elegante, ma in questi ultimi mesi di gravidanza evidentemente ha deciso (com’è giusto che sia) di lasciarsi un po’ andare, indossando abiti decisamente più comodi e casual. Nel selfie pubblicato qualche ora fa la figlia di Eros e Michelle indossava un ampio cardigan cardigan colorato dalla fantasia etnica, un paio di leggins neri della Nike, scarpe sportive della stessa marca e, dulcis in fundo, un cappuccio nero. Sul viso, a quanto pare, neanche un filo di trucco.

Parlando di questa sua scelta di look così diversa dal solito, Aurora ha scherzato scrivendo:

“Mi rendo conto di star idossando dei look ‘madre che portano i bambini a lezione di calcio per poi dirigersi a prendere un frappuccino Starbucks e a pilates'”.

Il riferimento di Aurora è quello dei personaggi femminili di alcune serie e film americani, che spesso si vedono barcamenarsi fra mille impegni con indosso vestiti tutt’altro che da sfilata.

Il commento di una follower e la replica di Aurora Ramazzotti

Può essere che l’influencer non si aspettasse di ricevere determinati tipi di commenti da parte dei suoi seguaci. Quando una follower le ha scritto in privato criticandole ironicamente la scelta di stile (“Ma no dai noi mamme che portiamo i ragazzi a calcio non siamo vestite tutte come scappate di casa”) Aurora ha incassato il colpo, consapevole che la seguace le avesse dato, seppur indirettamente, una bella stilettata (“Mi stai dando della scappata di casa, ok” ha commentato, fra il serio e il faceto).

Aurora Ramazzotti: al grande giorno manca poco

Aurora e il compagno Goffredo Cerza diventeranno finalmente genitori davvero fra pochissimo. Come anticipato da Chi nelle scorse settimane, il parto del loro bebé è previsto per la fine di marzo e l’inizio di aprile. Si dice inoltre che il nipotino di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker non nascerà in Italia, bensì in Svizzera, in una clinica privata di Lugano, la stessa dove è nata Aurora.

La struttura è un punto di riferimento d’eccellenza per la nascita dei bambini in Svizzera, visto che garantisce tranquillità e riservatezza e un servizio impeccabile. Si tratta di una clinica non per tutte le tasche, a ragione chiamata da alcuni “la clinica dei vip”.