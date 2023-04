“Due settimane fa sono nati anche mamma e papà”. Questa la dolce didascalia scritta da Aurora Ramazzotti a corredo di una serie di fotografie postate sul suo profilo Instagram in cui si è immortalata in diversi momenti con il figlio Cesare e con il compagno Goffredo Cerza. Dall’allattamento, al pisolino con papà, passando alla stretta di mano in culla fino alla prima ‘gita’ in un ristorante con il bebè: questi gli attimi scelti dall’influencer da mostrare ai suoi numerosissimi ‘seguaci’. Naturalmente, a distanza di pochi minuti dalla pubblicazione degli scatti, si sono fatti vivi sotto al post migliaia di fan. E in molti hanno notato un dettaglio riguardante il neonato: è un capellone.

In effetti il piccino ha già una folta chioma scura. “Sì, è un pelosetto”, ha confermato la neo mamma, rispondendo a uno dei tanti utenti che hanno sottolineato che il bimbo è venuto alla luce con una marea di capelli. Tutto sembra procedere a gonfie vele, con la Ramazzotti che si dice entusiasta dei primi giorni da madre. “Ho la residenza sul divano”, ha confidato ironicamente a una fan che le ha raccontato che lei, durante i primi periodi dell’allattamento, passava parecchio tempo sul sofà proprio per soddisfare le esigenze del neonato.

Al settimo cielo anche nonna Michelle Hunziker e nonno Eros Ramazzotti che, nelle ultime ore, suo malgrado, è finito al centro del gossip del Bel Paese. Diva e Donna ha assicurato che il cantante fosse in procinto di diventare padre per la quarta volta, spiegando che la sua attuale fidanzata, Dalila Gelsomino, è incinta. Peccato che la notizia si sia rivelata falsa, o per dirla in inglese fake; è stato lo stesso Eros a smentire l’indiscrezione, tramite una dura Story Instagram in cui ha invitato a non divulgare idiozie sul suo conto. Insomma, il musicista romano non sta per diventare padre.

Il gossip è tornato a sussurrare di recente anche su Michelle Hunziker. Il magazine Oggi ha narrato che la conduttrice elvetica, dopo un periodo di gelo con l’ex marito Tomaso Trussardi, ha ricucito i rapporti. No, nessun ritorno di fiamma ma l’ex coppia pare che abbia ritrovato sintonia per il bene delle figlie Sole e Celeste.