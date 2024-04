Aurora Ramazzotti mamma bis? Tutti gli indizi propendono per il sì!

Ad Aurora Ramazzotti è bastato indossare una maglietta un po’ più attillata per scatenare i sospetti su una seconda gravidanza. Lei non ha ancora commentato, ma noi vogliamo vederci a fondo sulla questione!

Arriva la bella stagione e le nostre vip abbandonano i maglioni e i cappotti e si preparano a mostrarci i loro fisici estivi.

Come ogni anno dobbiamo fare slalom tra chi è incinta e chi ha solo un po’ di normalissima pancetta.

Dopotutto, è giusto anche godersi le abbuffate delle feste senza temere la prova costume!

Ma Aurora Ramazzotti non ce la sta raccontando giusta, tutti gli indizi delle ultime settimane sembrano portare alla conclusione più felice.

Che stia per diventare mamma bis?

Le foto ‘incriminate’ e la sentenza social: ‘Aurora è incinta!’

Pochi giorni fa, Aurora e il compagno Goffredo Cerza hanno festeggiato il primo compleanno del figlioletto Cesare con dei post tenerissimi.

Sei il centro di tutto

Titola Aurora una carrellata di video dedicati alla sua vita di neo-mamma, dai balletti con il pancione a quelli con Cesare in braccio, sempre con l’ironia che ha ereditato da mamma Michelle.

Ed è proprio con la mamma Michelle Hunziker, che Aurora scatta delle foto che hanno subito messo la pulce nell’orecchio ai segugi di internet, attenti a ogni minimo dettaglio.

Quella salopette un po’ sospetta, come hanno fatto notare nei commenti sembrerebbe perfetta per nascondere una rotondità.

E infatti nella foto seguente, in cui Aurora tiene in braccio il piccolo Cesare, sembra avere una pancina mai vista prima.

Certo può essere colpa della luce, della postura, o può essere ovviamente un po’ di pancia gonfia post Colomba di Pasqua e uovo di cioccolata, ma nei commenti hanno già sentenziato.

‘Allora Aurora è davvero incinta!’

‘Quella salopette toglie ogni dubbio!’

‘In arrivo il secondo?’

Ma c’è un altro indizio che confermerebbe la bellissima notizia.

Questa mattina, Aurora nelle sue stories ha postato delle immagini di una casa nuova.

Parrebbe quindi che lei, Goffredo e Cesare abbiano preso bagagli e balocchi e siano andati in cerca di un nuovo nido d’amore.

Ora, è ovvio che con il bambino che cresce c’è bisogno di più spazio, ma chissà se questa casa è stata scelta per accogliere un secondo bebè!