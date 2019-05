Aurora Ramazzotti incinta? La figlia di Eros e Michelle Hunziker chiarisce

Aurora Ramazzotti in dolce attesa? La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sbotta

Aurora Ramazzotti incinta? Questa la notizia che da diverse ore sta circolando sul web. Ma sarà vero? Lo scoop, per ovvi motivi, è arrivato anche sotto gli occhi della diretta interessata che, invece di far finta di niente, ha deciso di usare i suoi spazi sui social per chiarire una volta per tutte come stanno veramente le cose. Nessun bebè in arrivo o pancino sospetto: Aurora Ramazzotti non è in dolce attesa. Ritrovarsi a smentire per l’ennesima volta una fake news sul suo conto, però, ha infastidito molto la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzatti. Pur affrontando la cosa con ironia (simulando una finta pancia con il suo gatto), Aurora è apparsa visibilmente irritata nel raccontare la sua verità.

Aurora Ramazzotti non è incinta: arriva la smentita

Aurora Ramazzotti, a chiare lettere, ha smentito categoricamente la notizia relativa alla sua gravidanza. Lei e il fidanzato Goffredo, dunque, non starebbero aspettando nessun figlio. La stessa, già che c’era, ha poi ribadito che neanche la madre Michelle è in questo momento in dolce attesa (cosa che invece era stata fatta intendere nell’articolo che la riguardava). È vero che la Hunziker ha sempre detto di voler diventare nonna presto, visto che lei all’età di Aurora era già mamma. Per un nipotino, stando a quanto detto da Aurora, dovrà però aspettare ancora un po’.

Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo sempre più innamorati: ma le nozze dovranno attendere

La storia d’amore tra Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo procede a gonfie vele. I due condivido spesso i loro momenti felici e, da come appaiono, sembrano innamorati e uniti più che mai. Le nozze, però, dovranno ancora aspettare. Entrambi, pur essendo molto felici, sono anche molto giovani e, prima di mettere su famiglia, hanno ancora tanti progetti da realizzare.