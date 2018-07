Aurora Betti racconta delle minacce subite dopo Temptation Island

Aurora Betti e le minacce subite dopo Temptation Island

Aurora Betti, ex fidanzata di Gianmarco Valenza, viene finalmente allo scoperto scegliendo di raccontare pubblicamente delle minacce e dei commenti orribili ricevuti dopo la sua partecipazione a Temptation Island. Durante quell’edizione, Aurora decise di lasciare Gianmarco per conoscere uno dei tentatori single presenti nel suo villaggio. Pochi mesi fa, la ragazza di Pescara è felicemente diventata mamma di un bellissimo bambino. Sempre attiva sui social network, Aurora nelle ultime ore si è scagliata contro gli haters del web. I commenti cattivi che appaiono in questi giorni su Instagram hanno visibilmente scatenato la reazione della pescarese che ha, subito, pubblicato dei video in cui dice quello che pensa e soprattutto racconta la sua passata esperienza.

Aurora Betti si scaglia contro gli haters

Aurora, dopo aver espressamente parlato di ciò che succede nel web e dei continui attacchi infondati che i personaggi pubblici sono chiamati a subire quasi quotidianamente, fa alcune dichiarazioni sulla sua vita privata. “Dopo aver partecipato a Temptation Island ho ricevuto un fiume di commenti negativi e di appellativi imbarazzanti. Avevo solo 21 anni, e se fossi stata un pochino più fragile, probabilmente mi sarei tolta la vita. Mio padre non dormiva la notte.” Rivelazioni che molti di noi avevano già avuto modo di verificare con i propri occhi. Si ricordano, infatti, tutte le offese mosse nei confronti di Aurora dopo l’epilogo del programma.

Le rivelazioni di Aurora spopolano sul web

Le sopracitate dichiarazioni della bionda mamma lasciano intendere quanto abbia sofferto nel leggere commenti e appellativi poco consoni. Proprio a questo riguardo, Aurora consiglia apertamente di andarci piano poiché per chi li riceve, i commenti, non è proprio una cosa da niente. Si può star male, ci si può preoccupare e, come lei stessa ha ammesso, si può anche e addirittura optare per un qualcosa di estremamente e tragicamente irrimediabile come la morte.