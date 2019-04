Aurora Betti incinta per la seconda volta: “Possiamo finalmente dirvelo”

Aurora Betti mamma per la seconda volta, l’ex di Temptation Island è di nuovo incinta

Aurora Betti è di nuovo incinta! L’ex protagonista di Temptation Island ha annunciato di essere in dolce attesa per la seconda volta. Un annuncio che avrà sorpreso i più, visto che Aurora è già mamma di un bimbo molto piccolo. In lei è esplosa la voglia di maternità poco prima di avere il primo figlio e adesso è già pronta a diventare mamma di nuovo. Il secondo figlio è stato annunciato con una storia su Instagram da parte di mamma Aurora, mentre papà Simone Aresti è ancora in silenzio. Ricordiamo che lui è un calciatore, precisamente è il portiere del Cagliari Calcio.

Aurora Betti incinta, secondo figlio in arrivo: l’annuncio su Instagram

Diego, il primo figlio di Aurora Betti, è nato ad agosto del 2017 e poco dopo che spegnerà due candeline diventerà già fratello maggiore. Il secondo figlio di Aurora nascerà fra sei mesi, infatti l’ex di Gianmarco Valenza ha atteso di completare i tre mesi prima di far sapere di essere incinta per la seconda volta. Ecco cosa ha scritto Aurora: “Dopo tre mesi possiamo finalmente dirvelo… Presto saremo in quattro! Aspettiamo un altro bimbo”, e poi un cuore rosso gigantesco e il tag al compagno. Aurora e Simone Aresti stanno insieme dal 2016, si sono conosciuti a Pescara, dove lui giocava all’epoca, e inizialmente erano solo amici. Lui era anche fidanzato da dodici anni prima di conoscere Aurora, ma tra loro l’amore è stato più forte così Aresti decise di terminare il precedente rapporto.

Aurora Betti e simone Aresti insieme, il momento in cui hanno deciso di diventare genitori

A TuttoC.com, Aurora aveva raccontato come lei e Simone si sono accorti di volere costruire una famiglia insieme. Inizialmente erano d’accordo sul non volere un figlio, poi dopo aver litigato per la prima volta tutto è cambiato. Ecco le parole di Aurora: “Ci siamo detti di volere un altro tipo di relazione, eravamo incredibilmente pronti per quella di una vita, ma soprattutto per un figlio: da lì ho mandato un messaggio ai miei genitori dove gli comunicavo che presto sarebbero diventati nonni. Erano increduli. Undici mesi dopo è nato nostro figlio Diego”. Sono trascorsi quasi tre anni forse da quel giorno e oggi il nuovo annuncio: Aurora Betti di Temptation Island è incinta per la seconda volta.