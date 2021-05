Asia Valente in Croazia: “Tampone non valido, entrata grazie ai follower”

By

È polemica per la confidenza dell’influencer, vista alla quarta edizione del Grande Fratello Vip

Ha davvero dell’incredibile quanto raccontato da Asia Valente su Instagram. L’influencer, tra le concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip, ha raccontato di essere riuscita ad entrare in Croazia, dove si è recata per una vacanza, solo dopo aver mostrato il proprio profilo social.

Asia Valente ha confidato di essere stato bloccata al suo ingresso in un altro paese perché l’esito del tampone mostrato non andava bene. La diretta interessata, però, non si è persa d’animo e ha mostrato a chi di dovere il proprio account Instagram, seguito da oltre un milione di follower.

A quanto pare la “popolarità” del profilo di Asia Valente ha permesso all’influencer di entrare in Croazia anche se fino a qualche minuto prima il suo tampone non era considerato valido. Così ha raccontato la faccenda la Valente:

“Per andare in Croazia due ore fermi perché il tampone non andava bene. Finché non ho mostrato chi sono, quanti follower ho… e ci hanno lasciato andare”

La storia di Asia Valente è stata condivisa da Very Inutil People e nel giro di pochi minuti la polemica è divampata sui social network. Tanti, tantissimi, i commenti negativi nei confronti dell’ex gieffina. “Perché farsi il vaccino se bastano i follower?”, ha ironizzato qualcuno.

Qualcun altro ha invece scritto: “Che stupida che mi sono fatta il vaccino! Non avevo pensato ai follower”. E poi ancora: “Ministro degli Esteri subito! I follower meglio di un passaporto diplomatico!”. C’è chi ha commentato così: “Quindi io che ho 374 follower non ho nessuna speranza?”

Al momento Asia Valente non ha ancora replicato alle critiche. Nelle storie successive l’ex concorrente del GF Vip ha condiviso i primi momenti della sua vacanza, che sta condividendo con un’amica.

Chi è Asia Valente

Classe 1996, Asia Valente è un’influencer di Benevento. Ha partecipato a Saranno Isolani, spin off dell’Isola dei Famosi, e ad una puntata di Ciao Darwin. La grande popolarità è arrivata solo nel 2020, quando ha partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello Vip vinta da Paola Di Benedetto.