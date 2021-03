Asia Nuccetelli oggi: la madre spiega perché non vuole tornare in tv

Che fine ha fatto Asia Nuccetelli? La figlia di Antonella Mosetti sembrava voler seguire le orme della mamma lavorando in televisione, ma così non è. O forse ha cambiato idea strada facendo. Mamma e figlia hanno partecipato insieme alla prima edizione del Grande Fratello Vip e sono state anche parecchio al centro dell’attenzione. Asia infatti era diventata amica di Andrea Damante, ma forse si prendeva troppe libertà nel rapporto secondo Giulia De Lellis, che all’epoca faceva coppia col Dama. Così ci sono stati diversi momenti in cui Asia è stata messa in discussione per questa vicinanza a Damante. Fino ai confronti con la stessa Giulia.

La Mosetti non è rimasta in disparte. Anzi è intervenuta soprattutto quando Giulia è entrata in casa e l’ha messa in guardia su alcune cose. La frase di Giulia ad Asia “Vai a giocare un po’ più là” è passata alla storia del GF Vip. Ma tutto questo è ormai un lontanissimo ricordo, perché Asia Nuccetelli oggi ha deciso di non apparire più in televisione. I motivi? Li ha spiegati a grandi linee sua madre Antonella Mosetti, oggi ospite a Pomeriggio 5. Barbara d’Urso ha parlato con le sue ospiti proprio del rapporto con i figli e della loro esposizione sui social. Quindi ha detto ad Antonella che sente la mancanza di Asia, chiedendole se ha deciso di non apparire più. Questa è stata la risposta della Mosetti:

“Ormai ha la sua strada, è grande e fa la sua vita. Ha fatto questa scelta. L’ultimo programma dove è stato è il tuo, poi ha preso la sua strada che io condivido e rispetto. Sono molto fiera”

Quindi Antonella ha confermato che sua figlia Asia Nuccetelli ha scelto di non andare più in tv. Cosa fa oggi? Tutt’altra vita, lontano dai riflettori: si sta dedicando a una delle sue più grandi passioni, ovvero i cavalli. Quindi la madre ha spiegato che Asia sta prendendo dei brevetti per insegnare ai bambini ad andare a cavallo. D’altronde lei lo fa da quando aveva tre anni, quindi vuole trasformare questa sua passione in un lavoro. Barbara riuscirà ad averla ospite nelle sue trasmissioni almeno una volta? Mai dire mai, visto che dopo aver mandato in onda un servizio di madre e figlia ha chiesto chiaro e tondo alla ragazza di tornare nelle sue trasmissioni.