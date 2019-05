Asia Nuccetelli matrimonio saltato: svelati i motivi, ora nuova vita con Astol

Pomeriggio Cinque, Asia Nuccetelli parla della sua nuova vita dopo il matrimonio saltato

Asia Nuccetelli è stata ospite a Pomeriggio Cinque e ha rivelato alcuni dettagli sul suo matrimonio e più in generale sulla sua vita privata dopo le tantissime voci di corridoio che si erano rincorse sul suo conto; la figlia di Antonella Mosetti infatti ha spiegato che qualcuno aveva messo in giro una voce secondo cui era caduta vittima di depressione a causa del matrimonio saltato: cosa non vera che lei ha smentito con forza dinanzi a una Barbara d’Urso felice di rivederla e contenta dell’aspetto raggiante con cui si è presentata in puntata.

Il matrimonio di Asia Nuccetelli è saltato: “Le cose non sono andate come dovevano”

“Io non ho mai voluto parlare – queste le parole di Asia a Barbara sul matrimonio rispondendo a Monica Setta, presente in studio – perché è una storia che ho sempre tenuto al di fuori da questo mondo. Diciamo che non è stata una cosa felice, ci abbiamo provato, gli intenti erano buoni ma poi le cose non sono andate come dovevano”. “L’unica cosa – ha poi aggiunto proprio sulla sua vita dopo questa brutta parentesi – che dopo le nozze saltate sono uscite alcune cose sulla depressione, e questo non è vero”. Oggi peraltro la vita di Asia è andata avanti grazie a Pasquale Giannetti, in arte Astol, rapper che chi frequenta i social network conosce molto bene e che sicuramente ricorderanno i fan di Amici perché il cantante si è presentato in una delle vecchie edizioni per sfidare Mose. “Ancora non siamo al ‘ti amo’ – queste le parole di Asia –. Stiamo insieme da un mesetto, una ventina di giorni. Lui dice ‘I love you’, però così… Ti giuro che non è virtuale. Esiste [ogni riferimento è puramente casuale ndr]”.

Le parole di Asia sulla madre Antonella Mosetti

La Nuccetelli ha avuto anche modo di parlare del rapporto speciale con la madre sottolineando però che la Mosetti ha saputo del matrimonio saltato tramite i social network, così come ha saputo di Astol alla stessa maniera: sono i tempi che cambiano, diciamo, e bisogna adeguarsi. Tanti auguri ad Asia Nuccetelli per il suo futuro, e che la storia con Astol che la fa sorridere duri per molto molto tempo!