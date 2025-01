Asia Nuccetelli, il nuovo aspetto scatena le critiche: ‘Sei incinta?’

Vi ricordate di Asia Nuccetelli? Figlia di Antonella Mosetti e Alessandro Nuccetelli, per un certo periodo, è stata protagonista del piccolo schermo. Infatti nel 2016 partecipò alla prima edizione del Grande Fratelli Vip, al tempo condotto da Ilary Blasi. Fu protagonista, insieme alla mamma, di dinamiche piuttosto importanti. A causa del suo avvicinamento ad Andrea Damante, scatenò la gelosia di Giulia De Lellis. I battibecchi tra la De Lellis e la Mosetti rimangono, oggi, nella storia per gli altissimi livelli di trash raggiunti.

Dopo l’esperienza al Grande Fratello, Asia decise di allontanarsi dalla televisione. Ospite qualche mese fa del programma Generazione Z condotto da Monica Setta, la ragazza ha raccontato le sue difficoltà dopo l’uscita dal reality di canale cinque. Asia, al tempo giovanissima, dovette confrontarsi con un mondo social che si accaniva contro di lei. Anche Antonella Mosetti, anni dopo, ha raccontato come la figlia fosse stata presa di mira da tutti. Secondo la Mosetti hanno voluto cucirle addosso un personaggio che non la rispecchiava. A differenza della mamma, però, Asia ha trovato una sua strada che l’ha portata lontano dal piccolo schermo.

Asia Nuccetelli e le critiche al suo aspetto fisico

Oggi troviamo una ragazza molto diversa da come ce la ricordiamo al Grande Fratello. Il suo aspetto fisico sembra rappresentarla maggiormente. Le sue forme ricche e i capelli nerissimi ci raccontano di una ragazza che ha trovato la sua dimensione nel mondo. Ma oltre a questo c’è di più… Come recitava una vecchia canzone! La Nuccetelli infatti ha aperto un centro estetico che segue magistralmente e si dedica costantemente al suo amato sport, l’equitazione. A differenza della mamma che sembra malinconicamente legata al passato televisivo, la piccola Asia è crescita sapendo costruirsi la sua strada.

Certo gli haters si nascondono sempre dietro l’angolo. Ed infatti in molti hanno tentato di criticarla chiedendole se fosse incinta. Le sue forme sono più rotonde ed Asia, onestamente, sembra più bella che mai. Così in maniera furbescamente intelligente la giovane risponde sfottendo costoro che provano a ferirla. Deve aver imparato la lezione del post Grande Fratello. Asia prende oggi con leggerezza le critiche e risponde dando loro poca importanza.

Certo non è che Asia abbia abbandonato completamente il suo vivace carattere. Nei video che pubblica su Tik Tok lancia spesso frecciatine e si diverte con balli sensuali. Il che lascia trasparire una ragazza che ha raggiunto la sua sicurezza. Oltre a questo sui social racconta l’amore per gli animali e nello specifico per i cavalli. Non mancano mai, infatti, video di lei intenta a fare equitazione. Insomma non credo che rivedremo presto Asia sul piccolo schermo ma se così fosse sarà certo interessante scoprire questo suo cambiamento!