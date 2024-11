Asia Nuccetelli criticata per il suo nuovo lavoro. Cosa fa oggi

Molti ricorderanno Asia Nuccetelli, figlia della showgirl Antonella Mosetti e del personal trainer Alessandro Nuccetelli che, dopo l’ultima esperienza al Grande Fratello Vip, ha deciso di allontanarsi definitivamente dal mondo della televisione e dello spettacolo. La sua scelta, tuttavia, è stata giudicata dal pubblico italiano che continua a seguirla sui social ed è molto curioso e attento alla vita dei personaggi famosi.

Asia Nuccetelli e la scelta di abbandonare la TV

Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip che l’ha vista protagonista insieme alla madre Antonella, Asia Nuccetelli aveva condiviso sui social la scelta di cambiare vita: “Non mi va di farmi riprendere quando non mi va e magari ho la giornata no e avrei avuto gli occhi addosso o mi sarei dovuta riprendere tutti i giorni con il telefonino. Spesso esco in pigiama, non sono il tipo che si fa fotografare ovunque vada. Quarto punto: le dinamiche trash non fanno per me e l’ho capito provandole. Mi avviliscono. – si legge in un suo vecchio post – Attenzione: mi piace da morire vederle ma non quando il soggetto sono io. Quinto punto: preferisco costruirmi una stabilità. Il resto, volendo, deve essere un in più”.

Cosa fa oggi la figlia di Antonella Mosetti

Non sono mancate critiche nei confronti di Asia Nuccetelli per aver scelto di abbandonare la tv, tuttavia, la giovane ragazza non si è persa d’animo e ha intrapreso una nuova strada. Oggi, infatti, è una nails artist e sui social ha aperto una pagina Instagram molto seguita.

La reazione sui social

A tentare di placare i giudizi da parte dei follower sulla scelta di vita di Asia Nuccetelli ci ha pensato l’esperta di gossip Deianira Marzano che attraverso un post sui social ha scritto: “In un mondo dominato dall’apparenza è facile perdersi dietro falsi miti, ma la vera forza sta nell’apprezzare le piccole gioie quotidiane e nella capacità di vivere senza l’ossessione di dimostrare qualcosa agli altri”.

Le sue parole non sono passate inosservate e sono state condivise sul proprio profilo dalla figlia di Antonella Mosetti con tanto di cuori. La vip continua ad essere criticata ma allo stesso molto seguita dai fan che la vorrebbero di nuovo sul piccolo schermo.

Antonella Mosetti difende la figlia

Già qualche mese fa anche Antonella Mosetti aveva difeso sua figlia dagli attacchi sui social. Ospite a Storie di donne al bivio di Monica Setta, la showgirl aveva affermato che la giovane Asia è una ragazza bella dentro e fuori che ama il suo lavoro e si impegna molto per ottenere grandi risultati.