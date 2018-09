Asia Argento, tweet a Rose McGowan: cosa ha scritto?

“Dear @RoseMcGowan. It is with genuine regret that I am giving you 24 hours to retract and apologise for the horrendous lies made against me in your statement of August 27th. If you fail to address this libel I will have no option other than to take immediate legal action“, questo il tweet pubblicato nella mattinata di lunedì 17 settembre 2018 sul suo profilo ufficiale da Asia Argento. Con questo messaggio l’attrice chiede ormai all’ex amica di ritrattare e chiedere scusa “per le terribili bugie” dette contro di lei lo scorso 27 agosto. Ultimatum di 24 ore per la collega. Se la McGowan non lo farà, la Argento prenderà azioni legali immediate.

Asia Argento, tweet a Rose McGowan: cosa farà l’attrice?

Al momento la McGowan ancora non ha risposto a quanto richiesto: si passerà per vie legali? Quando è scoppiato il putiferio delle presunte molestie di Asia nei confronti di Jimmy Bennett che allora aveva solo 17 anni, Rose ha scritto: “Asia, tu eri mia amica, ti amavo, ti sei spesa a lungo per il movimento #MeToo. Spero davvero che tu trovi la via per questo processo di riabilitazione, chiunque può essere migliore. Spero lo possa essere anche tu. Fai la cosa giusta, sii onesta, sii leale, lascia che la giustizia segua il suo corso, sii la persona che avresti voluto fosse Harvey. Credo nella giustizia“. Da allora non ci sono state ulteriori dichiarazioni a riguardo.

Asia Argento: chi la sostituirà a X Factor?

Nel frattempo Asia Argento non apparirà ai Live della dodicesima edizione di X Factor. Nonostante la questione non sia stata ancora chiarita, presto la produzione del talent show annuncerà un sostituto. Il compagno di Asia del tempo (lo chef Anthony Bourdain, morto suicida lo scorso giugno) avrebbe pagato al ragazzo ben 380mila dollari per il silenzio. Lei continua a negare tutto, ma alla fine per il bene del programma ha deciso di non presenziare ai Live (le altre puntate sono state registrate in precedenza). Alla fine verrà dimostrata la sua innocenza?