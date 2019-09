Asia Argento, dopo un grande silenzio torna sui social: le sue parole

Asia Argento, dopo un lungo periodo d’assenza ritorna sui social con il look rinnovato. Ecco le sue parole

Gli ultimi anni per Asia Argento non sono stati tanto semplici. L’attrice infatti, ha dovuto attraversare un lungo periodo di sofferenza dovuto a tanti accadimenti, sicuramente non buoni, che l’hanno stravolta. Dopo il caso Weinstein, che l’ha lanciata al centro delle polemiche, Asia ha ricevuto pesanti accuse anche dal giovane Jimmy Bennett. Poi, però, per lei è arrivato il dolore più grande, quello inaspettato, quello che le ha fatto cadere il mondo addosso: il suo amato compagno, lo chef Anthony Bourdain, si è tolto la vita. Per lei, lui era un uomo perfetto, brillante ed intelligente ma che non le aveva mai mostrato il dolore che si portava dentro. E questo, come ha confessato a Domenica In, è stata una delle cose che l’ha tormentata sempre più.

Asia Argento e la pausa dai social dopo le polemiche con Morgan

Dopo questo terribile avvenimento, Asia è piombata nella depressione, piano piano è risalita e si è ritrovata faccia a faccia con Fabrizio Corona. Con l’ex re dei paparazzi, l’attrice ha rivisto un po’ di luce, il loro flirt che è stato super chiacchierato non ha avuto, però, lunga durata. Poi, man mano, Asia ha fatto il suo ritorno in tv apparendo in varie trasmissioni e in seguito, a causa di una discussione social e non avuta con il suo ex marito Morgan, che ha subito uno sfratto, ha deciso di chiudere il suo profilo Instagram. E oggi, poche ore fa, dopo un lunghissimo silenzio che durava dalla fine di Maggio, Asia Argento è tornata.

Asia Argento torna su Instagram: “Più forte di prima”

L’attrice ha postato una foto di lei felice e sorridente al mare, forse scattata durante quest’estate ormai arrivata agli sgoccioli. L’Argento sfoggia un nuovo look: i suoi capelli, infatti, non sono più scuri ma biondi. In lei, la voglia di ricominciare c’è tutta e a dimostrazione di ciò ci sono le sue parole: “Sono tornata, più forte di prima! #Harder #Better #Faster #Stronger”. I suoi tantissimi fan hanno accolto benissimo la notizia, riempiendola di messaggi ricchi d’amore e d’affetto.